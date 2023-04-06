В Чите перед судом предстанет строитель, угрожавший журналисту лопатой

Прокурор Центрального района Читы Егор Казанов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Интеко-1». Он обвиняется в «воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к отказу от распространения информации, соединенное с угрозой применения насилия над журналистом» (ч. 3 ст. 144 УК РФ).Уголовное дело расследовано следователями Следственного комитета Российской Федерации, сообщили в надзорном органе.По версии следствия, в сентябре 2022 года журналисты электронного периодического издания «Заб.ру» с участием представителей Комитета городского хозяйства администрации Читы проводили съемку видеорепортажа о качестве реализации проекта «1000 дворов».Находящийся на месте съемок заместитель генерального директора строительной компании, являющейся исполнителем работ, недовольный деятельностью журналистов, решил воспрепятствовать созданию репортажа и его дальнейшему распространению. С этой целью он нанес удар рукой по видеокамере, после чего взял в руки лопату и высказал угрозу уничтожения видеокамеры, а также в адрес одного из журналистов угрозу применения насилия – нанесения ударов лопатой.Обвиняемый виновным себя в совершении инкриминируемого преступления не признал.Сегодня прокуратура направила уголовное дело в Центральный районный суд Читы для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.Фото: unsplash.com