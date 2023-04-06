Общество 06.04.2023 в 08:46

В Чите перед судом предстанет строитель, угрожавший журналисту лопатой

Прокуратура направила в суд уголовное дело о воспрепятствовании законной деятельности журналистов
A- A+
Текст: Номер один
В Чите перед судом предстанет строитель, угрожавший журналисту лопатой
Прокурор Центрального района Читы Егор Казанов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Интеко-1». Он обвиняется в «воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к отказу от распространения информации, соединенное с угрозой применения насилия над журналистом» (ч. 3 ст. 144 УК РФ).

Уголовное дело расследовано следователями Следственного комитета Российской Федерации, сообщили в надзорном органе.

По версии следствия, в сентябре 2022 года журналисты электронного периодического издания «Заб.ру» с участием представителей Комитета городского хозяйства администрации Читы проводили съемку видеорепортажа о качестве реализации проекта «1000 дворов».

Находящийся на месте съемок заместитель генерального директора строительной компании, являющейся исполнителем работ, недовольный деятельностью журналистов, решил воспрепятствовать созданию репортажа и его дальнейшему распространению. С этой целью он нанес удар рукой по видеокамере, после чего взял в руки лопату и высказал угрозу уничтожения видеокамеры, а также в адрес одного из журналистов угрозу применения насилия – нанесения ударов лопатой.

Обвиняемый виновным себя в совершении инкриминируемого преступления не признал.

Сегодня прокуратура направила уголовное дело в Центральный районный суд Читы для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.

Фото: unsplash.com
Теги
СМИ воспрепятствование суд

Все новости

Пассажиры ВСЖД «рванули» в дальний путь
06.04.2023 в 10:06
В Бурятии росгвардейцы спасли погост от огня
06.04.2023 в 09:44
Глава Бурятии проинспектировал модернизацию электросетей в улан-удэнских ДНТ
06.04.2023 в 09:32
Выплаты при сокращении
06.04.2023 в 09:00
В Чите перед судом предстанет строитель, угрожавший журналисту лопатой
06.04.2023 в 08:46
В Улан-Удэ открылась межрегиональная выставка «Стройиндустрия- 2023»
05.04.2023 в 18:30
Монголы выразили недовольство высокими пошлинами на свои товары в России
05.04.2023 в 17:55
B Улан-Удэ назначен новый директор Комбината по благоустройству
05.04.2023 в 17:42
В Улан-Удэ перед судом предстанет подросток, порезавший из-за пустяка мужчину
05.04.2023 в 16:35
«РТК-Солар»: За год компании укрепили внешний периметр, но забыли про внутренние сети
05.04.2023 в 16:29
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 апреля

Читайте также
Пассажиры ВСЖД «рванули» в дальний путь
Перевозки пассажиров в дальнем следовании на магистрали в марте выросли на 18,5%
06.04.2023 в 10:06
В Бурятии росгвардейцы спасли погост от огня
Они  предотвратили пожар на кладбище в селе Петропавловка
06.04.2023 в 09:44
Глава Бурятии проинспектировал модернизацию электросетей в улан-удэнских ДНТ
По словам Алексея Цыденова, вопрос качества электроснабжения зависит от самих жителей
06.04.2023 в 09:32
Выплаты при сокращении
Что положено сотрудникам?
06.04.2023 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru