Общество 06.04.2023 в 16:22

В школах Бурятии создано 10 агроклассов

Их выпускники в БГСХА на бюджетной основе  
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Текст: Номер один
В школах Бурятии создано 10 агроклассов
В школах Бурятии по поручению главы республики Алексея Цыденова созданы 10 агроклассов в девяти  районах республики и в Улан-Удэ. Все они привязаны в сельскохозяйственным организациям, сообщили в минсельхозе региона.

«Выпускники агроклассов смогут поступить в Бурятскую государственную сельхозакадемию (БГСХА) на бюджетной основе, заключив договор о целевом обучении. Для них есть дополнительная стипендия – 3,5 тыс рублей для высшего образования и 2,5 тыс рублей для средне-специального образования. По окончании учебы молодые специалисты смогут получить подъемные в размере 500 тыс рублей, которые можно использовать по своему усмотрению», - рассказал министр сельского хозяйства республики Галсан Дареев .

Он отметил, что в целях качественной подготовки специалистов 120 будущих студентов БГСХА пройдут оплачиваемую практику на базе сельхозпредприятий-участников проекта. На эти цели минсельхозом Бурятии выделено 3,6 млн рублей.

Работу агроклассов в Бурятии рассмотрели на совещании под председательством  Галсана Дареева. В частности, решен вопрос по созданию еще одного агрокласса на базе Тарбагатайской школы. Она станет 11-й пилотной площадкой проекта.

Фото: pixabay.com

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образование агроклассы Бурятия

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