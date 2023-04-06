В школах Бурятии создано 10 агроклассов

В школах Бурятии по поручению главы республики Алексея Цыденова созданы 10 агроклассов в девяти районах республики и в Улан-Удэ. Все они привязаны в сельскохозяйственным организациям, сообщили в минсельхозе региона.«Выпускники агроклассов смогут поступить в Бурятскую государственную сельхозакадемию (БГСХА) на бюджетной основе, заключив договор о целевом обучении. Для них есть дополнительная стипендия – 3,5 тыс рублей для высшего образования и 2,5 тыс рублей для средне-специального образования. По окончании учебы молодые специалисты смогут получить подъемные в размере 500 тыс рублей, которые можно использовать по своему усмотрению», - рассказал министр сельского хозяйства республики Галсан Дареев .Он отметил, что в целях качественной подготовки специалистов 120 будущих студентов БГСХА пройдут оплачиваемую практику на базе сельхозпредприятий-участников проекта. На эти цели минсельхозом Бурятии выделено 3,6 млн рублей.Работу агроклассов в Бурятии рассмотрели на совещании под председательством Галсана Дареева. В частности, решен вопрос по созданию еще одного агрокласса на базе Тарбагатайской школы. Она станет 11-й пилотной площадкой проекта.Фото: pixabay.com