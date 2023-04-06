В Улан-Удэ в «сотых» микрорайонах начала работать новая насосная станция

В Улан-Удэ городской «Водоканал» реализовал крупный проект по реконструкции сетей водоотведения в 102-м микрорайоне с установкой новой модульной канализационной станции. Новая насосная станция обеспечит отвод сточных вод из квартир и домов, в которых проживают свыше 10 тысяч горожан, сообщили в администрации столицы Бурятии.В приемке объекта принял участие заместитель мэра - председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев. Он отметил, что этот проект позволит повысить надёжность системы водоканализационного хозяйства города.«Это - первая в Улан-Удэ насосная станция модульного типа. На ее строительство были направлены средства «Водоканала» за счет компенсации расходов предприятиями, оказывающими негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения. Станция в автоматическом режиме связывается с центральной диспетчерской, что позволяет в онлайн- режиме отслеживать ее работу и оперативно выявлять неполадки и устранять их. При этом, ее энергоемкость в три раза меньше, чем у старой станции. А самое главное - новая станция позволит нашему городу дальше развиваться, улучшить экологическую обстановку», - рассказал Сергей Гашев.Приемная емкость новой модульной насосной станции выполнена не из железобетона, а из специального стеклопластика, который обладает высокой износостойкостью и практичен в эксплуатации. По мнению экспертов, срок службы модульной станции составляет около 50 лет.Производительность новой станции - 375 кубометров в час.«Сама станция в настоящее время загружена всего на треть от общей проектной мощности, что дает нам возможность для подключения новых потребителей из зоны частного сектора от 103-го до 119-го микрорайонов. Ранее подключение этих потребителей было невозможно из-за технических ограничений, однако благодаря новой модульной станции эти ограничения сняты. К централизованной системе водоотведения уже подключены новые абоненты, в том числе 19 домов поселка «Сокольники». На сегодня все работы выполнены в полном объеме», - говорит директор МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин.Отметим, все мероприятия по реконструкции сетей в 102-м мкрн проводятся в рамках программы капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения систем водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» на 2022-2030 гг. Для реализации этого проекта предприятие выделило средства в размере 20 млн рублей.Фото: ulan-ude-info.ru