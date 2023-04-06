В Улан-Удэ из-за сгнивших труб топит подвал многоквартирного дома

В Улан-Удэ одна из управляющих компаний решила сэкономить на ремонте внутридомовой водопроводной трубы, тем временем утечка «по капле» разрушает фундамент многоквартирного жилого дома по ул. Лысогорской. Внешний осмотр состояния трубопроводов внутри жилого дома показал их высокий износ - ржавчина, коррозия и свищи, сообщили в МУП «Водоканал».История с утечкой на ул. Лысогорская началась в январе этого года. В «Водоканал» поступила заявка от управляющей компании об аварии на трубопроводе в подвале жилого дома и с просьбой отключить холодную воду для ее устранения.- Мы произвели отключение. Ремонтом внутридомовых сетей, согласно жилищному кодексу РФ, должна заниматься обслуживающая управляющая организация или ТСЖ. После того, как управляющая организация сообщила об устранении утечки, холодное водоснабжение дома восстановили, - рассказал начальник участка сетей водоснабжения МУП «Водоканал» Алексей Хохлов.Спустя три месяца, 28 марта, в «Водоканал» пришло письмо от той же организации о том, что подвал жилого дома по ул. Лысогорской вновь топит и, самое главное, течь воды с каждым днём только усиливается.Обследование сетей сотрудниками предприятия показало, что магистральные трубопроводы вплоть до самого жилого дома, насосное оборудование и запорная арматура находятся в удовлетворительном состоянии, аварий и утечек на сетях «Водоканала» нет, чего не скажешь о внутридомовых сетях.- Мы рекомендовали руководству компании срочно проверить свои сети и провести незамедлительный ремонт аварийного участка трубы, - отмечают специалисты «Водоканала».Но вместо этого управляющая компания решила вновь переложить ответственность на «Водоканал», написав в его адрес ещё одно письмо.Из-за такого потопа в одном жилом доме зона отключения увеличивается в разы. Под отключение водоснабжения попадает свыше 500 человек: школа-интернат, два многоквартирных дома, частный сектор и даже котельная.- «Водоканал» не может пустить, в прямом смысле, на самотёк эту ситуацию. Течь в подвале настолько сильная, что нами принято решение о проведении оперативных работ на этой линии в ночное время. Сегодня будет установлена запорная арматура для того, чтобы зона отключения снизилась до 100 человек и одного дома. Таким образом, управляющая компания будет вынуждена ремонтировать свои сети, - говорит главный инженер МУП «Водоканал» Сергей Иванов.Уже сегодня ночью аварийные бригады приступят к установке запорной арматуры. На эти цели предприятие выделило из собственных средств более 100 тысяч рублей. Это вынужденная, но эффективная мера. Уже к раннему утру все работы будут завершены.Тем временем Муниципальная жилищная инспекция рекомендует собственникам дома обратиться к ним с заявлением о халатном отношении управляющей компании к инженерным сетям в подвале дома. По заявлению жителей жилинспекция проведет проверку и выдаст управляющей компании предписание о незамедлительном устранении нарушений. Также управляющая компания будет привлечена к административной ответственности.Фото: мэрия Улан-Удэ