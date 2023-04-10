Внесение платы за ЖКУ в рассрочку

Вопрос: «Мой муж – участник СВО. Можем ли мы оформить в рассрочку оплату за коммунальные услуги?»

Елена И.

Граждане, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, имеют право заключить соглашение о рассрочке коммунальных платежей. Для получения рассрочки собственник (квартиросъемщик) должен написать заявление в управляющую или ресурсоснабжающую организацию.

В заявлении нужно указать причины, по которым собственник просит о рассрочке. К заявлению желательно приложить копии документов, подтверждающих обоснованность просьбы. Если гражданин не успел заранее сообщить о своем отсутствии в управляющую организацию и не платит при этом за жилищно-коммунальные услуги, то по возвращении домой он может подать заявление о погашении долга в рассрочку.