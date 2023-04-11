Общество 11.04.2023 в 09:00

Продажа ипотечной квартиры

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Продажа ипотечной квартиры
Pixabay

Вопрос: «Как продать ипотечную квартиру?» 

Саяна Баировна

Для начала необходимо определиться со способом:

- покупатель погашает кредит до продажи жилья;

- будущий собственник закрывает ипотеку в ходе сделки;

- продажа недвижимости вместе с ипотекой;

- продажей жилья занимается банк.

 Покупатель дает продавцу деньги для выплаты остатка по кредиту. Банк видит, что долга больше нет, и разрешает провести сделку.

Погашение ипотеки по ходу сделки

Покупатель вносит два платежа. Первый - аванс или задаток, которым продавец закрываете долг банку. Второй - стоимость жилья за вычетом предоплаты.

Можно ли продать строящееся жилье?

Если квартира куплена по договору долевого участия (ДДУ), то продать ее нельзя: у продавца еще нет права собственности на эту недвижимость. Однако он может переуступить права, которые прописаны в ДДУ. Для этого ему понадобится согласие застройщика.

В чем особенности сделок с квартирами в ипотеке?

Ипотечная недвижимость находится в залоге у банка. Это защита на случай, если заемщик перестанет платить, – кредитор сможет через суд забрать жилье и продать его, чтобы вернуть свои деньги. Поэтому свободно распоряжаться ипотечной квартирой не получится. Без разрешения банка, у которого недвижимость в залоге, Росреестр не зарегистрирует переход права собственности от продавца к покупателю.

Обычно банки одобряют продажу в двух случаях: либо по итогу сделки долг по кредиту будет полностью закрыт, либо его возьмет на себя покупатель.

Еще одно обязательное условие: расчеты по сделке будут проходить именно через ипотечный банк продавца. Так кредитор сможет проконтролировать, что долг будет погашен или переоформлен на нового заемщика.

На самом деле участие банка снижает риски всех сторон. Ведь он также проследит, чтобы покупатель стал собственником недвижимости, а продавец получил деньги за квартиру и погасил долг.

 

 

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