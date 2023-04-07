Общество 07.04.2023 в 16:04

Вопросы туризма обсуждают в Улан-Удэ депутаты Госдумы РФ

Поездка в Бурятию планировалась практически год, повестка формировалась очень тщательно - Сангаджи Тарбаев
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Текст: Номер один
Вопросы туризма обсуждают в Улан-Удэ депутаты Госдумы РФ
В Бурятии работает большая деловая миссия, которая знакомится с предложениями индустрии гостеприимства Бурятии, обсуждает концептуальные подходы к развитию туризма и меры господдержки предприятий туриндустрии в России.

В числе гостей члены комитета Госдумы по культуре, Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, Комитета по делам национальностей, а также представители регионов ДФО и федеральных институтов развития. Делегацию возглавил председатель комитета ГД РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Глава Бурятии Алексей Цыденов провел рабочую встречу с делегатами и рассказал им о потенциале региона в этой сфере.

«Мы благодарны вам за то, что вы выбрали Бурятию для проведения выездного мероприятия. Для нас туризм – это стратегическая сфера для развития, мы понимаем, что туризм – это навсегда. Он вовлекает людей в сферу сервиса, производство продуктов питания и сувениров, оказание медицинских услуг, строительство и обслуживание точек размещения, в экскурсионные программы. Эта деятельность распределена по территории всей республики, развивает экономическую активность на селе, дает хорошие перспективы, потому что это неисчерпаемый ресурс. Жемчужина Бурятии – Байкал – это точка притяжения, мировой бренд, который нам важно сохранить. Вместе с тем мы понимаем, что Бурятия – это не только Байкал. У нас богатая культура и национальный колорит, есть восточная медицина и интересные исторические объекты. Нам есть, что предложить», - заявил Алексей Цыденов.

Как отметил председатель Комитета ГД РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, эта поездка в Бурятию планировалась практически год.

«Нам хотелось, чтобы это мероприятие было общефедерального уровня, поэтому повестка формировалась очень тщательно, мы постоянно были на связи с вашими министрами и помощниками. Я думаю, мы вернемся в Москву с более понятной картиной, как прорабатывать вопросы развития туризма не только на Байкале, но и во всем Дальневосточном федеральным округе», - сказал Сангаджи Тарбаев.

Алексей Цыденов также заметил, что Бурятия - один из немногих регионов, у которых министерство туризма самостоятельно выделено в структуре правительства. Вместе с тем он подчеркнул, что региону важна законодательная поддержка в развитии туристической отрасли.

«Здесь в балансе экологии, природоохранных мер и разумного развития нужны, в том числе, и законодательные решения. В целом в сфере туризма есть много вопросов, которые требуют «настройки». И мы хотели бы поделиться с вами нашими идеями и видением. Мы верим в вашу поддержку», - обратился к гостям глава Бурятии.

На круглом столе «Развитие туристической отрасли в субъектах Дальневосточного федерального округа» гости и представители профильных министерств и предприятий республики обсудят проблематику и потенциал развития сферы гостеприимства. По мнению членов комитета ГД РФ по туризму, развитие упирается в три главных проблемы: места размещения (качество и доступность), государственные меры поддержки по решению проблем транспортной доступности и экологические вызовы.

Делегация также даст оценку культурным особенностям Бурятии, как фактору привлечения туристов. Она уже побывала в Национальном музее Бурятии, познакомилась с мировой реликвией - Атласом тибетской медицины, с культурой бурят и старообрядцев (семейских) и выставкой, посвященной 100-летию Бурятии.

Фото: egov-buryatia.ru
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