Лесные пожары угрожают селам Бурятии

Как сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства, сегодня, 9 апреля, состоялось очередное заседание оперативного штаба по тушению лесных пожаров под председательством Заместителя Председателя Правительства Бурятии, Петра Мордовского.За прошедшие сутки проводились работы по тушению 20 лесных пожаров в Баунтовском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевского, Закаменского, Курумканского, Мухоршибирского, Прибайкальского, Тарбагатайского, Хоринского и Тункинского районов.Тринадцать лесных пожаров возникли из-за неосторожного обращения с огнём, семь – из-за перехода огня с земель иных категорий.«Пожары продолжают возникать из-за палов сухой травянистой растительности, и люди не понимают, что такими действиями могут довести до трагедии. Из-за палов травы сгорает не только лес, но и населенные пункты. Коллеги, не расслабляемся. Необходимо усилить профилактику в связи с предстоящими праздниками. Лесной пожар может возникнуть в любой момент. Важно, чтобы люди поняли - за нарушения правил пожарной безопасности есть ответственность. И к этой ответственности будут привлечены все нарушители» - отметил Пётр Мордовской.Главам районов и поселений, а также ведомствам, дано поручение усилить работу патрульных, патрульно-контрольных и патрульно-маневренных групп с целью пресечения нарушений правил пожарной безопасности и оперативного обнаружения возгораний. Также им поручено провести работу совместно с жителями по уборке сухой травы на кладбищах, чтобы не допустить возгораний.На тушении лесных пожаров работали 666 человек из числа лесной охраны, пожарных десантников и привлеченных. Задействовано 113 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 4938 га, из которых 4250 га - не покрытая лесом площадь.Десять лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Хоринском и Тункинском районах ликвидированы.Четыре лесных пожара в Баунтовском, Еравнинском, Курумканском и Тарбагатайском районах локализованы, продолжаются работы по дотушиванию.Ночью в 00.05 часов 9 апреля был обнаружен лесной пожар в Кяхтинском районе площадью 24 га. Пожар локализован, продолжаются работы по дотушиванию.На утро 9 апреля продолжается тушение 11 лесных пожаров в Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Кяхтинском, Тарбагатайском и Хоринском районах, в том числе локализованных очагов.Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает - в республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. Нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа от 40 тысяч рублей.Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.Фото: «Номер один»