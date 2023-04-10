Общество 10.04.2023 в 11:27
Монголия активно наращивает свой экспорт
Сальдо внешней торговли страны за три месяца вышло положительным
Текст: Номер один
Общий внешнеторговый оборот Монголии за первые три месяца текущего года, по данным Главного таможенного управления, составил 5,7 млн долларов, увеличившись на 2,07 млн долларов или 57% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает МОНЦАМЭ.
Сальдо внешней торговли вышло положительным, то есть экспорт превысил импорт на 1,8 млн долларов.
За этот период экспортировано товаров и сырья на сумму 3,8 млн долларов, что на 93,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В январе-марте текущего года 94,8% экспорта Монголии составил экспорт минеральных продуктов, драгоценных и полудрагоценных камней, драгоценных металлов, ювелирных изделий и продуктов растительного происхождения. При этом 100% экспортируемых свинцовой руды и концентрата, железной руды, медного концентрата, цинкового концентрата и сырой нефти, а также 97,6% каменного угля приходится на Китай.
Из экспорта Монголии в 54 страны 92,4% приходится на Китай, 3,5% - на Швейцарию и 1,4% - на Южную Корею, соответственно, и на эти страны приходится 97,3% от общего объема экспорта.
Заметим, России в этой статистике не видно.Дисбаланс в торговом обороте между двумя странами недавно в очередной раз стал темой дискуссий. Новое заявление о необходимости снижения пошлин прозвучало в Улан-Удэ на очередном заседании подкомиссии по региональному и приграничному сотрудничеству. Эта подкомиссия работает в рамках большой Российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Сопредседатель с монгольской стороны - Хурэлбаатар Булгантуяа, глава Национального комитета по возрождению пограничных пунктов Монголии, открыто выразила принципиальную позицию своей страны о российских пошлинах.
«Развитию приграничной торговли между нашими двумя странами в значительной мере препятствуют, прежде всего, высокие импортные тарифы Российской Федерации», - заявила глава монгольской делегации. Она напомнила, что в ходе последнего заседания межправительственной комиссии, которое прошло в октябре 2022 года в Москве, главы национальных частей комиссии обговорили данный вопрос.
«Но, к сожалению, никакого существенного решения не было принято», - фактически упрекнула она Россию. Намекнув на события последнего года вокруг России, г-жа Булгантуяа высказалась в том роде, что сейчас сложились новые реалии международных отношений, в т. ч. торговых – России нужны новые рынки, а Монголия тоже готова нарастить экспорт в Россию.
«Хотела бы призвать вас, российскую сторону, посодействовать устранению тарифных и нетарифных барьеров в отношении торговли с соседними дружественными странами», - обратилась она к российским участникам заседания.
Фото: montsame.mn
Сальдо внешней торговли вышло положительным, то есть экспорт превысил импорт на 1,8 млн долларов.
За этот период экспортировано товаров и сырья на сумму 3,8 млн долларов, что на 93,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В январе-марте текущего года 94,8% экспорта Монголии составил экспорт минеральных продуктов, драгоценных и полудрагоценных камней, драгоценных металлов, ювелирных изделий и продуктов растительного происхождения. При этом 100% экспортируемых свинцовой руды и концентрата, железной руды, медного концентрата, цинкового концентрата и сырой нефти, а также 97,6% каменного угля приходится на Китай.
Из экспорта Монголии в 54 страны 92,4% приходится на Китай, 3,5% - на Швейцарию и 1,4% - на Южную Корею, соответственно, и на эти страны приходится 97,3% от общего объема экспорта.
Заметим, России в этой статистике не видно.Дисбаланс в торговом обороте между двумя странами недавно в очередной раз стал темой дискуссий. Новое заявление о необходимости снижения пошлин прозвучало в Улан-Удэ на очередном заседании подкомиссии по региональному и приграничному сотрудничеству. Эта подкомиссия работает в рамках большой Российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Сопредседатель с монгольской стороны - Хурэлбаатар Булгантуяа, глава Национального комитета по возрождению пограничных пунктов Монголии, открыто выразила принципиальную позицию своей страны о российских пошлинах.
«Развитию приграничной торговли между нашими двумя странами в значительной мере препятствуют, прежде всего, высокие импортные тарифы Российской Федерации», - заявила глава монгольской делегации. Она напомнила, что в ходе последнего заседания межправительственной комиссии, которое прошло в октябре 2022 года в Москве, главы национальных частей комиссии обговорили данный вопрос.
«Но, к сожалению, никакого существенного решения не было принято», - фактически упрекнула она Россию. Намекнув на события последнего года вокруг России, г-жа Булгантуяа высказалась в том роде, что сейчас сложились новые реалии международных отношений, в т. ч. торговых – России нужны новые рынки, а Монголия тоже готова нарастить экспорт в Россию.
«Хотела бы призвать вас, российскую сторону, посодействовать устранению тарифных и нетарифных барьеров в отношении торговли с соседними дружественными странами», - обратилась она к российским участникам заседания.
Фото: montsame.mn