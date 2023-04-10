Общество 10.04.2023 в 11:27

Монголия активно наращивает свой экспорт

Сальдо внешней торговли страны за три месяца вышло положительным
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Текст: Номер один
Монголия активно наращивает свой экспорт
Общий внешнеторговый оборот Монголии за первые три месяца текущего года, по данным Главного таможенного управления, составил 5,7 млн долларов, увеличившись на 2,07 млн долларов или 57% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает МОНЦАМЭ.

Сальдо внешней торговли вышло положительным, то есть экспорт превысил импорт на 1,8 млн долларов.

За этот период экспортировано товаров и сырья на сумму 3,8 млн долларов, что на 93,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-марте текущего года 94,8% экспорта Монголии составил экспорт минеральных продуктов, драгоценных и полудрагоценных камней, драгоценных металлов, ювелирных изделий и продуктов растительного происхождения. При этом 100% экспортируемых свинцовой руды и концентрата, железной руды, медного концентрата, цинкового концентрата и сырой нефти, а также 97,6% каменного угля приходится на Китай.

Из экспорта Монголии в 54 страны 92,4% приходится на Китай, 3,5% - на Швейцарию и 1,4% - на Южную Корею, соответственно, и на эти страны приходится 97,3% от общего объема экспорта.

Заметим, России в этой статистике не видно.Дисбаланс в торговом обороте между двумя странами недавно в очередной раз стал темой дискуссий. Новое заявление о необходимости снижения пошлин прозвучало в Улан-Удэ на очередном заседании подкомиссии по региональному и приграничному сотрудничеству. Эта подкомиссия работает в рамках большой Российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Сопредседатель с монгольской стороны - Хурэлбаатар Булгантуяа, глава Национального комитета по возрождению пограничных пунктов Монголии, открыто выразила принципиальную позицию своей страны о российских пошлинах.

«Развитию приграничной торговли между нашими двумя странами в значительной мере препятствуют, прежде всего, высокие импортные тарифы Российской Федерации», - заявила глава монгольской делегации. Она напомнила, что в ходе последнего заседания межправительственной комиссии, которое прошло в октябре 2022 года в Москве, главы национальных частей комиссии обговорили данный вопрос.

«Но, к сожалению, никакого существенного решения не было принято», - фактически упрекнула она Россию. Намекнув на события последнего года вокруг России, г-жа Булгантуяа высказалась в том роде, что сейчас сложились новые реалии международных отношений, в т. ч. торговых – России нужны новые рынки, а Монголия тоже готова нарастить экспорт в Россию.

«Хотела бы призвать вас, российскую сторону, посодействовать устранению тарифных и нетарифных барьеров в отношении торговли с соседними дружественными странами», - обратилась она к российским участникам заседания.

Фото: montsame.mn
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