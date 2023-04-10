Общество 10.04.2023 в 11:48

Жителям Бурятии предложат 15 тысяч вакансий

В республике пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства
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Текст: Петр Санжиев
Жителям Бурятии предложат 15 тысяч вакансий
14 апреля в Улан-Удэ, Северобайкальске, а также в Бичурском, Селенгинском, Кабанском и Заиграевском районах состоится первый республиканский этап ярмарки, на котором можно будет узнать об имеющихся вакансиях в Бурятии. В Улан-Удэ ярмарка пройдет в Республиканском бизнес-инкубаторе с 11 до 14 часов.

Вакансии представят более ста предприятий и организаций региона - авиазавод, ЛВРЗ, медучреждения и учебные заведения, сельхозпредприятия, улан-удэнские «Городские маршруты», «Бурятхлебпром», «Управление трамвая», индивидуальные предприниматели и т.д.

Посетители ярмарки узнает не только о вакансиях, но и о возможности повышения квалификации, переобучения. Можно будет пройти собеседование сразу с несколькими работодателями.

Организаторы планируют провести несколько тематических площадок, на которых гражданам могут помочь составить резюме. Органы соцзащиты расскажут о господдержке при трудоустройстве. Пройдут профориентационные занятия для молодежи, на которых расскажут о наиболее перспективных отраслях и профессиях будущего.

Ожидается, что ярмарку посетят около десяти тысяч человек.

В Бурятии наибольшую потребность в кадрах испытывает промышленность, на которую приходится 24% республиканских вакансий. Требуются инженеры, токари, газорезчики, электромонтеры, фрезеровщики и многие другие. Около 23% вакансий в республике - это военнослужащие, сотрудники полиции, охранники, инженеры охраны труда. То есть сфера безопасности и госуправления.

Кроме того, требуются учителя, медсестры, врачи, фельдшеры скорой помощи, бухгалтеры, продавцы-кассиры, каменщики, плотники, бетонщики, менеджеры.

Возрастное ограничение: 14+

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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