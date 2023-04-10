Общество 10.04.2023 в 14:31

Вице-премьер: «Горим сильнее, но пока без ущерба»

Петр Мордовской призвал жителей республики отказаться от сжигания сухой травы
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Текст: Номер один
Вице-премьер: «Горим сильнее, но пока без ущерба»
Пожароопасный сезон в Бурятии открыт 20 марта, когда в Еравнинском районе произошло два пожара. Сейчас в республике произошло уже 66 пожаров на площади 11,5 тыс гектаров. В прошлом году на эту же дату было всего 4 пожара. Об этом сообщил сегодня журналистам  вице-премьер правительства республики Петр Мордовской.

По его словам, ущерба от пожаров пока нет, так как горит трава. Однако она горит на территории гослесфонда, отметил он.

Основной причиной пожаров является неконтролируемое выжигание травы местным населением. Прежде всего, в Еравнинском и Баунтовском районах, где самые большие пожары. Ситуацию осложняют сильные и порывистые ветра. Пожар за сутки проходит свыше 2 000 гектаров.

«Просьба к жителям республики: не поджигайте сухую траву  нигде: будь то поле, лес, приусадебный участок. Эти палы, разгоревшись, уничтожают все, включая жилые и надворные постройки. Нужно беречь и леса, и деревни. Кроме того, пожары на сенокосах не идут им на пользу, на самом деле снижая будущий травостой», - подчеркнул Петр Мордовской.

По его словам, восемь виновников пожаров уже установлены и понесут наказание. Среди них лесозаготовитель, сжигавший порубочные остатки на участке. Затраты на тушение пожара, который ушел с деляны в лес, будут взысканы с виновника пожара.    

Фото: МЧС
Теги
пожары трава Бурятия

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