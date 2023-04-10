Бурятию ждут три дня холода и снега

Весна в нашей республике проходит своеобразно. Сегодня, 10 апреля, Бурятский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. Весь день порывы ветра по республике будут достигать местами до 19-24 м/с. Водителей предупреждают: на дорогах гололедица и снежные накаты.

Тем временем региональные группы в соцсетях заполонили «снежные» фотографии с разных уголков Бурятии. Так, в популярный паблик «Аноним 03» выложили фото из Хоринска – на снимке вся улица полностью белая.

«Вчера вечером дождь был в Хоринске, а с утра снег. Погода классная», - иронизируют в комментариях.

Другая жительница поделилась кадром с трассы «Иркутск- Улан-Удэ». На нем видны заснеженные деревья.





«Апрель вообще в курсе, что он - весна?», - шутит жительница

Еще одно фото с белым пейзажем опубликовали уроженцы Еравнинского района.





«Зима не отступает никак», - комментируют в "Анониме 03"

Такая погода задержится в регионе. Завтра, 11 апреля, по республике будет облачно с прояснением, а ночью местами пройдет небольшой снег. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12, ночью в отдельных районах 15-20, днем по востоку 15-17 м/с. Температура ночью -7,-12 градусов, местами температура опустится до -15,-20.Днем +5,+10, местами 0,-5 градусов.

В Улан-Удэ 11 апреля будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с, а днем 7-12 м/с. Температура ночью -8,-10, днем +5,+7.

12 апреля по республике будет переменная облачность, а ночью - преимущественно без осадков. Однако утром и днем местами пройдет снег. Ветер восточный, днем с переходом на северо-западный 5-10, в отдельных районах до 13-17 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -13,-18, по северу -21,-26, днем +7,+12, местами -1,+4.

13 апреля в Бурятии сохранится переменная облачность. Местами также пройдет небольшой снег, а ночью по юго-западу и южному Прибайкалью - до умеренного снегопада. Ветер северо-западный 6-11, днем в отдельных 15-18 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -13,-18, днем +3,+8, местами -3,+2.





Фото: "Номер один"; паблик ВКонтакте "Аноним 03"