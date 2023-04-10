Общество 10.04.2023 в 16:20

Дизайнер из Бурятии представит свою коллекцию на Московской неделе моды

Коллекция бренда ABZAEVA прошла строгий отбор экспертного совета, состоящего из профессионалов индустрии
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Дизайнер из Бурятии представит свою коллекцию на Московской неделе моды
Коллекция бренда ABZAEVA прошла строгий отбор, и теперь дизайнер Надежда Абзаева в числе тех счастливчиков, кто сможет представить свою продукцию жителям столицы и гостям города на Московской неделе моды, сообщили в пресс-центре мероприятия.

Около 150 дизайнеров и брендов из Москвы и других городов России представят свои коллекции на маркетах Московской недели моды, которые пройдут с 28 по 30 апреля в Москве на четырех масштабных площадках (ТРК «Европолис», Ростокино, ТЦ «Метрополис», ТРЦ «Океания», ТРЦ «Павелецкая плаза»). На маркетах можно приобрести товары брендов женской, мужской и детской одежды, а также обуви и аксессуаров.

Все заявки дизайнеров на участие рассматривал экспертный совет, состоящий из профессионалов индустрии.

ABZAEVA - бренд о локальной идентичности, в его основе заложена идея сохранения культурного кода Бурятии, парафраз прошлого, традиций и форм кочевой культуры языком современного динамичного мира.

«Из года в год для меня важно разрабатывать пространственное ощущение бренда. Сейчас я понимаю, что очень люблю и включаю в каждую коллекцию многослойность. Капсула, которая будет представлена на маркете, будет также включать многослойность и внесезонность. В ней будут представлены дутые стеганные жилеты, дутые корсеты, фактурные деконструктивные жакеты с объемным рукавом, костюм, фактурные бомберы из велюрового денима с бахромой, топы в виде корсетов, трикотажные юбки, лонгсливы и платья, сшитые из кусочков ткани швами наружу», - говорит дизайнер Надежда Абзаева.

Дизайнеры-участники маркетов также смогут разместить свои товары на платформе «Сделано в Москве». Это онлайн-площадка, где сегодня собрано более чем 1,5 тыс российских брендов.



Организатором мероприятия выступает Фонд моды при поддержке правительства Москвы.

Фото: moscowfashion.ru
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