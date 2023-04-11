В Улан-Удэ служебная собака обнаружила взрывчатое вещество на вокзале

В Бурятии 35-летний житель Кабанского района был задержан сотрудники Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте на привокзальной площади в состоянии алкогольного опьянения. Служебная собака Ирон своим поведением указала на наличие у него запаховых следов взрывчатых веществ, сообщили в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД России на транспорте.При личном досмотре в рюкзаке задержанного обнаружена и изъята бумажная коробка с надписью «Дымный порох охотничий» с сыпучим веществом черного цвета, схожим с порохом. Мужчина пояснил, что нашел порох в гараже на участке домовладения своего деда и решил оставить находку себе. При этом разрешения на хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов он не имеет.Экспертиза показала, что изъятое - черный дымный порох промышленно изготовления общим весом 418,4 гр, являющийся взрывчатым веществом метательного действия, пригодный для снаряжения патронов для гладкоствольных охотничьих ружей и производства взрыва при горении в замкнутой прочной оболочке.За появление в общественном месте в состоянии опьянения мужчина привлечен к административной ответственности. Кроме этого, следователем Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК РФ (незаконные хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Расследование продолжается.Фото: пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте