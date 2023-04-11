В Забайкалье частично запустили движение для большегрузов и автобусов на трассе «Амур»

В Забайкалье на федеральной трассе «Амур» снято ограничение на движение большегрузного и пассажирского транспорта на участке от Читы до Чернышевска - с 0-го по 306-й километр. Ограничение вводили для уборки снега с 10 апреля, сообщили в пресс-службе управления дорог «Забайкалье».Как рассказали специалисты управления, пока работы продолжаются дальше - на участке с 307-го до 741-го километра. Здесь временное ограничение движения для грузового транспорта, пассажирских автобусов, маршрутных такси продолжает действовать. Экипажи ДПС направляют большегрузный транспорт на стоянки отдыха до окончания работ по снегоочистке проезжей части.Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о проблемах на федеральных трассах Чита-Забайкальск-граница с КНР, «Байкал» и «Амур» можно по телефону диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Забайкалье» в Чите +7 (3022) 36-49-96 или по телефонам дежурной части управления ГИБДД по Забайкальскому краю 8 (3022) 23-53-53, 8 (3022) 39-98-40.Фото : пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края