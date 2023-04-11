Общество 11.04.2023 в 17:14

В Бурятии капитально отремонтируют мост

Сейчас переправа, расположенная в 8 км от Новокижингинска, находится в предаварийном состоянии
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Текст: Номер один
В Бурятии капитально отремонтируют мост
В Кижингинском районе Республики Бурятии в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтируют мост через реку Хундулун на 35-м км трассы «Ушхайта - Новокижингинск - граница с Забайкальским краем». Как сообщает dorinfo.ru, объект сдадут в эксплуатацию в 2024 году. 

Переправа, что расположена в 8 км от поселка Новокижингинск, находится в предаварийном состоянии. Движение по ней осуществляется в одностороннем порядке.

В текущем сезоне специалисты приступят к работам по замене опор, ремонту балок и мостового полотна. Проектом предусмотрены устройство новых капитальных сборно-монолитных опор на забивных сваях, установка резиновых опорных частей на подформенниках, монтаж и усиление пролетных строений. Проезжую часть и подходы заасфальтируют, также устроят водоотвод.

После капремонта движение по мостовому переходу будет организовано в две полосы. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Добавим, в 2023 году в Бурятии в рамках нацпроекта намерены привести в порядок более 100 км региональных и местных автодорог и шесть мостов.

Фото: "Номер один". 
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