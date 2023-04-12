Девочку из Бурятии вылечили при помощи робота в Иркутске

Накануне знаменитый иркутский профессор Юрий Козлов сообщил в своих социальных сетях итоги операции, которую провели маленькой уроженке нашей республики в Иркутске.

«Наша пациентка приехала из Бурятии специально, чтобы операция по поводу аномалии развития почки у нее была выполнена с использованием робота. Соня очень хочет стать хирургом, поэтому ей интересны все новшества нашей профессии. Ее случай достаточно сложный – причина гидронефроза заключается в сужении мочеточника. Обычно это не приносит трудностей, однако у Сони сложная анатомия сосудов почки, которая затрудняла выполнение «роботической» процедуры»,



- сообщил Юрий Козлов.

