Общество 12.04.2023 в 12:53

Девочку из Бурятии вылечили при помощи робота в Иркутске

О необычной операции рассказал именитый врач Юрий Козлов
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Текст: Евгения Гармаева
Девочку из Бурятии вылечили при помощи робота в Иркутске

Накануне знаменитый иркутский профессор Юрий Козлов сообщил в своих социальных сетях итоги операции, которую провели маленькой уроженке нашей республики в Иркутске.

«Наша пациентка приехала из Бурятии специально, чтобы операция по поводу аномалии развития почки у нее была выполнена с использованием робота. Соня очень хочет стать хирургом, поэтому ей интересны все новшества нашей профессии. Ее случай достаточно сложный – причина гидронефроза заключается в сужении мочеточника. Обычно это не приносит трудностей, однако у Сони сложная анатомия сосудов почки, которая затрудняла выполнение «роботической» процедуры»,

 - сообщил Юрий Козлов.
 Несмотря на сложности, процедуру удалось выполнить удачно.

«В очередной раз ловкость и маневренность роботических рук обеспечивают преимущества над лапароскопией. Как не крути – это аналог человеческих рук с 7 степенями свободы», 

- высказался Юрий.
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Напомним, на счету известного иркутского хирурга Юрия Козлова, которого также в СМИ называют Доктор Юра, множество удачно проведенных операций для маленьких жителей Бурятии. Например, недавно Юрий Козлов приезжал в Бурятию и вместе с врачами ДРКБ провел сложную операцию 2-месячной девочке.


Фото: из соцсетей Юрия Козлова

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