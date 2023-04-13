Общество 13.04.2023 в 11:34

В Бурятии детский велосипед искали по-взрослому. И нашли

Сотрудники Росгвардии вернули украденный было велосипед подростку
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Текст: Номер один
В Бурятии детский велосипед искали по-взрослому. И нашли
В Бурятии в полицию села Петропавловка поступила информация о том, что неизвестный похитил велосипед зеленого цвета с территории школы и скрылся в неизвестном направлении, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили приметы подозреваемого и приступили к поиску. В ходе отработки территорий на окраине районного центра обнаружили мужчину, который ехал на велосипеде схожим с краденым.

Велосипедист, заметив патрульный автомобиль, свернул во двор, где и был задержан, когда прятал велосипед в подъезде жилого многоквартирного дома.

Задержанный  50-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности сознался, что, проходя мимо школы, совершил кражу. Злоумышленник, воспользовавшись тем, что один из велосипедов не пристегнут замком на велопарковке, совершил хищение для дальнейшей продажи. Похищенный велосипед, стоимостью около 7 тысяч рублей,  возращен 12-летнему владельцу.

Задержанный гражданин доставлен в полицию, возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия
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преступность кража задержание

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