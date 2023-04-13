В Бурятии детский велосипед искали по-взрослому. И нашли

В Бурятии в полицию села Петропавловка поступила информация о том, что неизвестный похитил велосипед зеленого цвета с территории школы и скрылся в неизвестном направлении, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.Сотрудники вневедомственной охраны, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили приметы подозреваемого и приступили к поиску. В ходе отработки территорий на окраине районного центра обнаружили мужчину, который ехал на велосипеде схожим с краденым.Велосипедист, заметив патрульный автомобиль, свернул во двор, где и был задержан, когда прятал велосипед в подъезде жилого многоквартирного дома.Задержанный 50-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности сознался, что, проходя мимо школы, совершил кражу. Злоумышленник, воспользовавшись тем, что один из велосипедов не пристегнут замком на велопарковке, совершил хищение для дальнейшей продажи. Похищенный велосипед, стоимостью около 7 тысяч рублей, возращен 12-летнему владельцу.Задержанный гражданин доставлен в полицию, возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия