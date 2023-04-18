Общество 18.04.2023 в 09:00

Алименты через нотариуса

Как оформить?
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Текст: Номер один
Алименты через нотариуса
Pixabay

Вопрос: «Как оформить алименты через нотариуса?»

Екатерина Николаевна Т.

Соглашение - это договор между родителями по вопросам выплаты алиментов на содержание детей. Оно имеет силу исполнительного листа: его можно предъявить в банк или направить работодателю для взыскания денег, не обращаясь в суд.

 Составить соглашение могут родители или нотариус. Можно согласовать такие условия:

- размер алиментов;

- способы выплат - их можно сочетать между собой;

- срок и периодичность выплат;

- размер штрафов за просрочку.

Важно знать, что размер алиментов по соглашению не может быть ниже тех, которые положены через суд.

Понадобятся документы:

- паспорта родителей;

- свидетельство о рождении ребенка;

- дополнительные документы, которые подтверждают право на получение алиментов: например, медицинские справки

Изменить или расторгнуть соглашение можно только при согласии обоих родителей. В одностороннем порядке - нельзя. Но можно оспорить через суд при наличии оснований.

 

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