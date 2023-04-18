Алименты через нотариуса
Вопрос: «Как оформить алименты через нотариуса?»
Екатерина Николаевна Т.
Соглашение - это договор между родителями по вопросам выплаты алиментов на содержание детей. Оно имеет силу исполнительного листа: его можно предъявить в банк или направить работодателю для взыскания денег, не обращаясь в суд.
Составить соглашение могут родители или нотариус. Можно согласовать такие условия:
- размер алиментов;
- способы выплат - их можно сочетать между собой;
- срок и периодичность выплат;
- размер штрафов за просрочку.
Важно знать, что размер алиментов по соглашению не может быть ниже тех, которые положены через суд.
Понадобятся документы:
- паспорта родителей;
- свидетельство о рождении ребенка;
- дополнительные документы, которые подтверждают право на получение алиментов: например, медицинские справки
Изменить или расторгнуть соглашение можно только при согласии обоих родителей. В одностороннем порядке - нельзя. Но можно оспорить через суд при наличии оснований.