Общество 14.04.2023 в 11:59

В Бурятии омбудсмен помогла мобилизованному служить по выбранной специальности

Он  будет участвовать в СВО оператором беспилотников, именно на специалиста по управлению БПЛА он проходил отбор
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В Бурятии омбудсмен помогла мобилизованному служить по выбранной специальности
В Бурятии к республиканскому уполномоченному по правам человека Юлии Жамбаловой в ходе совместного с Региональной общественной приёмной «Единой России» выездного приёма в Кяхтинском районе поступило обращение от матери мобилизованного.

Женщина рассказала, что при мобилизации на СВО сын прошёл отбор на оператора беспилотников - специалиста, который отвечает за управление беспилотным воздушным судном с земли.

Сын соответствует всем требованиям, предъявляемым для этой непростой военной профессии. У него и желание было именно с дронами работать.  Однако его почему- то стали обучать на танкиста. «Пожалуйста, помогите ему», - попросила сельчанка.

Юлия Жамбалова связалась с воинской частью, где служит мобилизованный из Кяхтинского района. Вопрос решен положительно, солдат будет обучен работе с беспилотными летательными аппаратами.

Фото: function.mil.ru

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