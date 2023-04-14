В Бурятии омбудсмен помогла мобилизованному служить по выбранной специальности

В Бурятии к республиканскому уполномоченному по правам человека Юлии Жамбаловой в ходе совместного с Региональной общественной приёмной «Единой России» выездного приёма в Кяхтинском районе поступило обращение от матери мобилизованного.Женщина рассказала, что при мобилизации на СВО сын прошёл отбор на оператора беспилотников - специалиста, который отвечает за управление беспилотным воздушным судном с земли.Сын соответствует всем требованиям, предъявляемым для этой непростой военной профессии. У него и желание было именно с дронами работать. Однако его почему- то стали обучать на танкиста. «Пожалуйста, помогите ему», - попросила сельчанка.Юлия Жамбалова связалась с воинской частью, где служит мобилизованный из Кяхтинского района. Вопрос решен положительно, солдат будет обучен работе с беспилотными летательными аппаратами.Фото: function.mil.ru