В Бурятии открыли новую поликлинику в поселке Онохой

Строительство поликлиники общей площадью 1,9 тыс кв.м. стало возможным благодаря реализации программы первичного звена здравоохранения, инициированной президентом России Владимиром Путиным. Новый объект возведён всего за девять месяцев.







«Жители района обращались, просили поликлинику, когда раньше приезжал в район. И поликлиника есть. В этом году нам поставили аппарат УЗИ, новый рентген-аппарат привезли – идет закупка оборудования. Заиграевская ЦРБ получит 4 новых машины в понедельник. В общем, делаем так, чтобы было лучше, чтобы наши жители имели все самое лучшее. Желаю всем быть здоровыми, не болеть, а вам, уважаемые медицинские работники – хорошей работы здесь»,- обратился к медикам и жителям района Алексей Цыденов.





«Я - старожил, всю жизнь у меня связана с поселком. 40 лет проработала на лесокомбинате. У нас это уже вторая поликлиника за последние годы. Вторая новая тоже рядом. А в этой поликлинике прекрасно всё. Самое главное, отдельно дневной стационар. Мне 85 лет, чаще хожу в поликлинику», - рассказала жительница поселка Онохой Любовь Белых.





«Мы уже принимаем пациентов в течение двух недель. Старое здание не соответствовало требованиям, которые предъявляются к медицинским учреждением. На новых площадях есть всё: кабинеты узких специалистов, участковой службы, кабинеты профилактики, диагностической службы, рентген кабинет», - рассказал главный врач Заиграевской ЦРБ Виталий Бабаев.





14 апреля в рамках рабочей поездки в Заиграевский район глава Бурятии Алексей Цыденов открыл новую поликлинику в поселке Онохой на 150 посещений в сутки. Благодаря ее появлению мощность поликлиники увеличилась вдвое. Раньше учреждение могло принять в сутки до 75 пациентов, сообщили в пресс-службе правительства республики.Стоимость строительства составила 146,5 млн рублей. Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды для пациентов с ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей. Поликлиника обслуживает 19 тысяч жителей поселения.В учреждении работают 67 медиков, 15 из которых врачи. Медики поселка получили не только просторные и уютные помещения, но и новое оборудование для работы.Из республиканского бюджета выделено 9,5 млн рублей на оснащение новой поликлиники. Приобретено медицинское оборудование для кабинета врача-офтальмолога, отоларинголога, хирурга, стоматолога.«Условия работы, конечно, безупречные. Хорошо, что качеству уделяется такое внимание. Я восемь лет работаю врачом, был в частной практике. И здесь работаю в удовольствие»,- поделился врач-стоматолог Алдар Будажапов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии