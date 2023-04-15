В Заиграевском районе капитально отремонтируют спортивный комплекс Дельфин

Буквально вчера Алексей Цыденов ознакомился с проблемным спортивным объектом, который эксплуатируется 36 лет. После рабочей поездки Главы Бурятии стало известно, что профинансирует капремонт Новобрянского плавательного бассейна "Дельфин" Озёрный ГОК.





Капитальный ремонт чаши бассейна обойдется в 13,5 миллионов рублей. Его профинансировансируют в рамках соглашения о социально-экономическом взаимодействии, подписанного в марте этого года между Правительством Бурятии и ООО «Озёрное». Ремонтные работы планируется провести уже летом.









Фото: Номер один