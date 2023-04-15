Общество 15.04.2023 в 18:11

В Заиграевском районе капитально отремонтируют спортивный комплекс Дельфин

Ремонт чаши бассейна обойдётся в 13,5 миллионов рублей
A- A+
Текст: Номер один
В Заиграевском районе капитально отремонтируют спортивный комплекс Дельфин

Буквально вчера Алексей Цыденов ознакомился с проблемным спортивным объектом, который эксплуатируется 36 лет. После рабочей поездки Главы Бурятии стало известно, что профинансирует капремонт Новобрянского плавательного бассейна "Дельфин" Озёрный ГОК.

Капитальный ремонт чаши бассейна обойдется в 13,5 миллионов рублей. Его профинансировансируют в рамках соглашения о социально-экономическом взаимодействии, подписанного в марте этого года между Правительством Бурятии и ООО «Озёрное». Ремонтные работы планируется провести уже летом.



Фото: Номер один

Теги
бассейн ремонт

Все новости

В Заиграевском районе капитально отремонтируют спортивный комплекс Дельфин
15.04.2023 в 18:11
Главу Северо-Байкальского района признали виновным в халатности
15.04.2023 в 17:43
Житель Мухоршибирского района проведёт 8 лет в колонии строгого режима
15.04.2023 в 16:59
Житель Мухоршибирского района проведёт 12 лет в колонии строгого режима
15.04.2023 в 16:42
В Бурятии проходит международный турнир по национальной борьбе
15.04.2023 в 15:55
В Мухоршибирском районе загорелся дом
15.04.2023 в 15:33
В Бурятии мужчине обвиняемому в теракте продлили арест
15.04.2023 в 15:10
В Улан-Удэ пройдёт льготная стерилизация домашних животных
15.04.2023 в 14:28
В Бурятии несовершеннолетних ждёт патриотическое воспитание
15.04.2023 в 13:51
В Бурятии стартовал XXII Байкальский лыжный марафон
15.04.2023 в 12:56
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ пройдёт льготная стерилизация домашних животных
Оплатить нужно будет только расходные материалы
15.04.2023 в 14:28
В Бурятии несовершеннолетних ждёт патриотическое воспитание
Зампрокурора побывали в Заиграевском СРЦН
15.04.2023 в 13:51
Отдых в Крыму подорожал на 12%
На стоимость путёвок повлияли логистические проблемы
15.04.2023 в 10:27
Как «Местный Бездарь» добился успеха
После турне по глухим деревням бурятские рокеры решили покорить Москву
15.04.2023 в 08:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru