В Бурятии празднуют Светлую пасху

Сегодня жители Бурятии празднуют Светлое Христово Воскресение. В ночь с субботы на воскресение, в храмах будет совершена Пасхальная Полунощница и крестный ход, и уже в полночь прозвучит главное песнопение праздника: «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». И затем начнется Светлая пасхальная Заутреня.В понедельник 17 апреля в 8 часов утра из храма Гроба Господня святого града Иерусалима в столицу Бурятии доставят Благодатный огонь. Около 8:30 святыню встретят в Свято-Троицком храме Улан-Удэ за Божественной Литургией, которую совершит митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф в сослужении епархиального духовенства. Каждый желающий сможет в это время прийти в храм и получить часть Благодатного огня для себя и своих близких и принести этот огонь в свои дома и возжечь святые лампадки.Глава Бурятии поздравил жителей республики с праздником Светлой пасхи.- Дорогие земляки, поздравляю вас со светлым и благодатным праздником Пасхи! Святая Пасха символизирует победу добра над злом, торжество жизни и справедливости. Сейчас наши ладони сомкнуты в молитве за наших воинов, отстаивающих мир и свободу нашей Отчизны, за нашу Россию. От всего сердца желаю вам любви, крепости духа и Божьей помощи во всех делах! Христос Воскресе! – написал Алексей Цыденов в своих соцсетях.