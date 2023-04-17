Власти Улан-Удэ готовятся к Родительскому дню

В преддверии Родительского дня, который в этом году будет 25 апреля, в Улан-Удэ усилена уборка мусора с территорий кладбищ.Как сообщили в мэрии города, на кладбищах установят бункеры-накопители для складирования мусора и дополнительные емкости для воды. Также будут расставлены дополнительные туалеты на территории кладбищ в микрорайонах Горького, Шишковка, Загорск, Тальцы, Забайкальский, Кирзавод и Стеклозавод.Запланирована противоклещевая (акарицидная) и дератизационная обработка открытых территорий кладбищ.В Родительский день на кладбищах организуют выездную торговлю ритуальными предметами.Комитет по транспорту организует транспортное сообщение на городские кладбища по различным направлениям. Для обеспечения общественной безопасности будут дежурить сотрудники полиции, ГИБДД и МЧС.Фото: мэрия Улан-Удэ