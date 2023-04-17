Общество 17.04.2023 в 10:57

Власти Улан-Удэ готовятся к Родительскому дню

На кладбищах установят дополнительные туалеты и емкости для воды
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Текст: Константин Воронов
Власти Улан-Удэ готовятся к Родительскому дню
В преддверии Родительского дня, который в этом году будет 25 апреля, в Улан-Удэ усилена уборка мусора с территорий кладбищ.

Как сообщили в мэрии города, на кладбищах установят бункеры-накопители для складирования мусора и дополнительные емкости для воды. Также будут расставлены дополнительные туалеты на территории кладбищ в микрорайонах Горького, Шишковка, Загорск, Тальцы, Забайкальский, Кирзавод и Стеклозавод.

Запланирована противоклещевая (акарицидная) и дератизационная обработка открытых территорий кладбищ.

В Родительский день на кладбищах организуют выездную торговлю ритуальными предметами.

Комитет по транспорту организует транспортное сообщение на городские кладбища по различным направлениям. Для обеспечения общественной безопасности будут дежурить сотрудники полиции, ГИБДД и МЧС.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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