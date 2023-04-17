Общество 17.04.2023 в 11:24

Автолихач из Бурятии получил 227 штрафов за превышение скорости

Сумма штрафов в отношении нарушителя превысила 200 тысяч рублей
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Текст: Константин Воронов
Автолихач из Бурятии получил 227 штрафов за превышение скорости
Уроженцу Бурятии лихая езда обошлась в «копеечку». За превышение скорости мужчина получил 227 штрафов ГИБДД. Как сообщили в УФССП Бурятии, в установленные законом 70 дней автолихач не оплатил свои нарушения.

«Судебный пристав выяснил, что должник проживает в Краснодаре. Были установлены банковские счета гражданина, с которых и была списана задолженность», - уточнили в Управлении Федеральной службы судебных приставов Бурятии.

За 192 штрафа с нарушителя взыскали 185,5 тысячи рублей, еще 21 тысяча рублей была взыскана в качестве исполнительского сбора.

«На сегодня в отношении должника возбуждено еще 35 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД на общую сумму 29,5 тысячи рублей. Если гражданин будет игнорировать требования судебного пристава, эта сумма может вырасти за счет исполнительского сбора», - предупреждают в УФССП.

Фото: pixabay.com
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