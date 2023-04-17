В Бурятии женам участников спецоперации сократили рабочий день

Отметим, что указ главы Бурятии о новых мерах поддержки распространяется только на работников республиканских предприятий и организаций. Федеральным и муниципальным организациям, а также руководителям коммерческих предприятий лишь рекомендовано поддержать данную инициативу.









В Бурятии утверждена новая мера поддержки семей военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Как сообщил глава республики Алексей Цыденов, супругам участников спецоперации рабочий день сокращён на один час при наличии детей дошкольного возраста. Зарплата при этом сохраняется как за полный рабочий день.На эту льготу имеют право и бывшие супруги, и вдовы - до вступления в повторный брак, при наличии совместных детей дошкольного возраста.«Также независимо от ранее утвержденного графика отпусков супруги участников спецоперации могут попросить отпуск в период нахождения в отпуске своего супруга – участника спецоперации. Отпуска у наших защитников две недели и, конечно, им хочется провести это время вместе со всей семьей», - сообщил Алексей Цыденов.Фото: «Номер один»