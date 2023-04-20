В Бурятии к 9 мая пройдет акция «Сад памяти»

Наша республика присоединится к международной акции «Сад памяти». Она приурочена к 78-летию победы в Великой Отечественной войне. Посадки пройдут в каждом районе Бурятии, сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства.

Лесники высадят аллеи, а также проведут посадки саженцев в лесах. Центральным мероприятием станет массовая посадка леса 12 мая в Заиграевском районе. За один день специалисты лесного хозяйства и волонтёры высадят более 60 тысяч сеянцев сосны. Так участники акции восстановят 15 га погибшего леса, уничтоженного в результате лесного пожара 2015 год.

«Посадка пройдёт в Заиграевском лесничестве вблизи села Старая Курба. Вместе мы сможем создать зелёный памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Также участники акции могут установить рядом с высаженными сеянцами портреты своих дедов»,

- отметил заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Андрей Самойлов.



Принять участие и посадить дерево в честь наших бабушек и дедушек, которые не вернулись с войны, может каждый. Для этого нужно подать заявку на участие по телефону 8 (3012) 41-49-39 (Отдел воспроизводства лесов).

Обязательное условие для участия – прививка от клещевого энцефалита. Отметим, в прошлом году в Бурятии в рамках акции лесники высадили более 70 тысяч сеянцев сосны. Международная акция «Сад памяти» организована всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология».

Возрастное ограничение 0+



Фото: РАЛХ