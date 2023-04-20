Общество 20.04.2023 в 10:53

Пять тысяч жителей Верхней Березовки получат качественную питьевую воду

Сети будут переданы МУП «Водоканал» в течение второго квартала 2024 года
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Пять тысяч жителей Верхней Березовки получат качественную питьевую воду
В Улан-Удэ продолжается строительство сетей водоснабжения по проекту «Чистая вода» в мкрн Верхняя Березовка – здесь прокладывают трубопровод протяженностью 8,8 км, строят две повысительные насосные станции, сообщили в администрации столицы Бурятии.

Ранее жители микрорайона неоднократно обращались в администрацию города и к депутатам с просьбой провести водоснабжение.

«Проект позволит обеспечить население микрорайона - а это около 5000 человек - чистой питьевой водой, также будет обеспечено противопожарное водоснабжение территории. В целом, согласно проекту, расчетное количество потребителей составляет 7 218 человек, то есть дополнительно еще более двух тысяч человек смогут подключиться в перспективе», - уточнили в администрации Железнодорожного района.

Возможность подключиться к магистральному водопроводу получат жители ДНТ «Ботаника» и «Орбита», улицы в районе кафе «Ина», Дацана, Кумыски, ДНТ «Ургы», частично ДНТ «Багульник», ДНТ «Лесное», ДНТ «Радуга», расположенные в районе ипподрома, ЖК «Европа», многоквартирные дома ул. Ипподром, д. 1, Миланская, д. 23.

Также смогут подключиться и социальные объекты – это детский оздоровительно-образовательный центр «Родник», детский дом-интернат «Журавушка» и санаторно-лесная школа.

Строительством сетей водоснабжения занимается подрядная организация «ТЕСЛА». Завершение работ запланировано на 2023 год.

Сети будут переданы МУП «Водоканал» в течение второго квартала 2024 года. После чего горожане смогут обратиться в предприятие для получения условий на техприсоединение к сетям водоснабжения.

Сети водоснабжения также планируется проложить по улицам Челюскина, Левитана, Самбуева, Чертенкова. Общая протяженность трубопроводов составит 1,9 км.

Фото: ulan-ude-info.ru
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