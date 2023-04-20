В Бурятии на Гусиноозёрской ГРЭС модернизируют энергоблок, работающий более 45 лет

В Бурятии на Гусиноозёрской ГРЭС продолжается модернизация энергоблока №2 в рамках президентской программы модернизации объектов тепловой генерации, сообщили в пресс-службе предприятия.В плане реконструкции - замена основных элементов котлоагрегата, таких как топка, пароперегреватель, барабан, вспомогательные трубопроводы, пылегазовоздухопроводы со всеми сопутствующими работами. Параллельно проводится капитальный ремонт паровой турбины и генератора.В настоящее время демонтировано более 2 000 тонн отработавших парковый ресурс узлов котлоагрегата и более 2 500 кубометров изоляции. Выполняется монтаж поверхностей нагрева и пылегазовоздухопроводов. Идет подготовка к уникальной операции по «заброске» барабана весом 92 тонны и длиной 23 метра в проектное положение, что позволит открыть большой фронт последующих работ.После модернизации энергоблока №2 его электрическая мощность увеличится со 190 МВт до 210 МВт, а работа основного оборудования станет надежней.Второй энергоблок Гусиноозёрской ГРЭС введен в эксплуатацию в 1977 году, за время работы выдал в единую энергосеть больше 34 млрд кВт*ч и выработал электроэнергии больше остальных энергоблоков.Управление проектом модернизации, как и прежде, осуществляет Гусиноозерский филиал ООО «Интер РАО – Инжиниринг», поставку основного оборудования выполняет АО «Силовые машины», работы по модернизации выполняет Восточно-Сибирский филиал ООО «КВАРЦ Групп».Плановая дата начала поставки мощностей модернизированного энергоблока № 2 – 1 января 2024 года.Фото: пресс-служба Гусиноозёрской ГРЭС