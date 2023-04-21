ВСЖД назначила летний поезд между Иркутском и Забайкальском

В связи с повышенным спросом пассажиров на поездки до границы с Китаем на Восточно-Сибирской железной дороге назначается поезд №328/327 Иркутск – Забайкальск. Он будет курсировать с 29 апреля по 26 августа, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Пассажиры будут выезжать из Иркутска по вторникам и субботам в 00.15 и прибывать в Забайкальск по средам и воскресеньям в 09.15. В те же дни поезд будет отправляться в обратном направлении в 13.41 и возвращаться в Иркутск в 18.14 на следующий день.Время указано местное.От Иркутска до Забайкальска пассажиры проведут в пути 32 часа, в обратном направлении – 29 часов.В составе поезда купейные и плацкартные вагоны, а также вагон со специализированным купе для маломобильных пассажиров.Фото: company.rzd.ru