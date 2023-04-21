Общество 21.04.2023 в 10:12

ВСЖД назначила летний поезд между Иркутском и Забайкальском

До Забайкальска пассажиры проведут в пути 32 часа, в обратном направлении – 29 часов
A- A+
Текст: Номер один
ВСЖД назначила летний поезд между Иркутском и Забайкальском
В связи с повышенным спросом пассажиров на поездки до границы с Китаем  на Восточно-Сибирской железной дороге назначается поезд №328/327 Иркутск – Забайкальск. Он будет курсировать с 29 апреля по 26 августа, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Пассажиры будут выезжать из Иркутска по вторникам и субботам в 00.15 и прибывать в Забайкальск по средам и воскресеньям в 09.15. В те же дни поезд будет отправляться в обратном направлении в 13.41 и возвращаться в Иркутск в 18.14 на следующий день.

Время указано местное.

От Иркутска до Забайкальска пассажиры проведут в пути 32 часа, в обратном направлении – 29 часов.

В составе поезда купейные и плацкартные вагоны, а также вагон со специализированным купе для маломобильных пассажиров.

Фото: company.rzd.ru

Теги
желдороги поезд Забайкальск

Все новости

В Бурятии фермеры нашли снаряд
21.04.2023 в 11:23
В Селенгу выпустят 2 миллиона мальков омуля
21.04.2023 в 10:19
ВСЖД назначила летний поезд между Иркутском и Забайкальском
21.04.2023 в 10:12
В Бурятии уже наполовину построили дамбу в Наушках
21.04.2023 в 09:59
У жителя Бурятии отобрали килограмм незаконно добытого золота
21.04.2023 в 09:38
Приостановление выплаты пенсий
21.04.2023 в 09:00
В Бурятии открыт сезон трагических ДТП с мотоциклами
21.04.2023 в 08:57
В Бурятию заходит «Магнит»
21.04.2023 в 06:00
«Вольный принос» становится все реальнее
20.04.2023 в 17:43
В Улан-Удэ возникла дурно пахнущая проблема
20.04.2023 в 17:40
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 апреля

Читайте также
В Селенгу выпустят 2 миллиона мальков омуля
Это станет компенсацией ущерба, нанесенного в ходы строительства дамбы
21.04.2023 в 10:19
В Бурятии уже наполовину построили дамбу в Наушках
Объект протяженностью 4 километра сдадут до конца года
21.04.2023 в 09:59
Приостановление выплаты пенсий
В каких случаях это возможно?
21.04.2023 в 09:00
В Бурятии открыт сезон трагических ДТП с мотоциклами
В Северо-Байкальском районе погиб 18-летний водитель мотоцикла «ИЖ» без прав и мотошлема
21.04.2023 в 08:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru