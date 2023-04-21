Общество 21.04.2023 в 14:24

В Бурятии на выходных ожидают до -20 градусов мороза

Местами пройдет небольшой снегопад
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии на выходных ожидают до -20 градусов мороза

Увы, выходные не порадуют теплом. Бурятский гидрометцентр рассказал, какая погода ждет жителей республики в ближайшие три дня.

Так, завтра, 22 апреля по Бурятии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем по северной половине местами пройдет небольшой снег. Ветер западный 4-9 метров в секунду, а в отдельных районах - до 14 м/с. Температура ночью -6,-11, местами -16,-21 градусов. Днем +4,+9, местами -3,+2.

В городе Улан-Удэ будет погода без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью - 8, -10 градусов. Днем столбики термометра поднимутся до +5,+7.

23 апреля сохранится переменная облачность, по северной половине местами выпадет снег. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, днем по северной половине - до 15-18 м/с. Температура ночью -5,-10 градусов, местами температура воздуха упадет до -15,-20. Днем +7,+12, местами 0,+5 градусов.

В понедельник 24 апреля также задержится переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду, в отдельных районах - до 14 м/с. Температура ночью -4,-9 градусов, местами -14,-19. Днем +8,+13, местами 0,+5.


Фото: Номер один

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