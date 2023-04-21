Общество 21.04.2023 в 15:32

В Бурятию ввезено более 870 кг фальсификата сливочного масла

В республике оно успело поступить в двенадцать соцучреждений нескольких районов
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятию ввезено более 870 кг фальсификата сливочного масла
В Бурятию ввезена потенциально небезопасная молочная продукция. Информация об этом поступила управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии из управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.

В апреле нынешнего года надзорное ведомство провело наблюдения за соблюдением обязательных требований без взаимодействия с контролируемым лицом. Оказалось, что масло сливочное «Крестьянское» (72,5%) в количестве 873 кг,  выработанное в Новосибирске ООО «Фартуна», направлено в адрес получателей продукции ООО «Азия» и ООО «Карусель», находящихся в Улан-Удэ и занимающихся оптовой торговлей. Впоследствии сливочное масло отправлено в 12 социальных учреждений нескольких районов Бурятии (детские сады, школы, больницы, интернаты и другие).

Между тем, как установили инспекторы ветеринарного надзора, во ФГИС «Меркурий» отсутствует документ, подтверждающий происхождение сырья, а площадка, с которой якобы направлены сливки для производства масла, признана фантомной. Следовательно, такая продукция является небезопасной и запрещена к обращению.

Управление Россельхознадзора направило поставщикам и получателям недоброкачественного масла информационные письма о необходимости изъятия из оборота молочной продукции. Также проинформирован инициатор проверки – Управление Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям – для принятия мер по месту нахождения производителя.

Фото:  pixabay.com
Теги
продукты масло фальсификат

Все новости

В Бурятии плодятся свиньи
21.04.2023 в 16:13
«В глазах отца было отчаяние»
21.04.2023 в 16:05
В районе Бурятии вандалы поломали новую детскую площадку за 7 млн рублей
21.04.2023 в 15:59
В Бурятии на Озёрном ГОКе ввели в эксплуатацию карьер
21.04.2023 в 15:49
Житель Бурятии убил собутыльника костылем
21.04.2023 в 15:45
В Бурятию ввезено более 870 кг фальсификата сливочного масла
21.04.2023 в 15:32
Родным погибшего на СВО военнослужащего Виктора Елбонова вручены его награды
21.04.2023 в 14:29
В Бурятии на выходных ожидают до -20 градусов мороза
21.04.2023 в 14:24
Бурятия готовится к посевной с дефицитом семян и денег
21.04.2023 в 13:12
В Бурятии полицейские поблагодарили сельчанку за содействие в розыске
21.04.2023 в 13:05
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 апреля

Читайте также
В Бурятии плодятся свиньи
Их численность в республике растет небывалыми темпами
21.04.2023 в 16:13
«В глазах отца было отчаяние»
Стали известны подробности гибели 9-летнего мальчика в поселке под Новосибирском
21.04.2023 в 16:05
В Бурятии на Озёрном ГОКе ввели в эксплуатацию карьер
Добыча ведется с соблюдением международных стандартов экологии и безопасного производства

21.04.2023 в 15:49
Родным погибшего на СВО военнослужащего Виктора Елбонова вручены его награды
Наш земляк ходе спецоперации спас своего командира ценой своей жизни
21.04.2023 в 14:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru