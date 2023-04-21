В Бурятию ввезено более 870 кг фальсификата сливочного масла

В Бурятию ввезена потенциально небезопасная молочная продукция. Информация об этом поступила управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии из управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям.В апреле нынешнего года надзорное ведомство провело наблюдения за соблюдением обязательных требований без взаимодействия с контролируемым лицом. Оказалось, что масло сливочное «Крестьянское» (72,5%) в количестве 873 кг, выработанное в Новосибирске ООО «Фартуна», направлено в адрес получателей продукции ООО «Азия» и ООО «Карусель», находящихся в Улан-Удэ и занимающихся оптовой торговлей. Впоследствии сливочное масло отправлено в 12 социальных учреждений нескольких районов Бурятии (детские сады, школы, больницы, интернаты и другие).Между тем, как установили инспекторы ветеринарного надзора, во ФГИС «Меркурий» отсутствует документ, подтверждающий происхождение сырья, а площадка, с которой якобы направлены сливки для производства масла, признана фантомной. Следовательно, такая продукция является небезопасной и запрещена к обращению.Управление Россельхознадзора направило поставщикам и получателям недоброкачественного масла информационные письма о необходимости изъятия из оборота молочной продукции. Также проинформирован инициатор проверки – Управление Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям – для принятия мер по месту нахождения производителя.Фото: pixabay.com