В Бурятии перед судом предстанет группа сельских гангстеров с бензопилой

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, в возрасте от 22 до 26 лет, обвиняемых, в зависимости от объема противоправных действий, в совершении преступлений, в серии тяжких преступлений.А именно: в «умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества», «незаконном проникновении в жилище, совершенном против воли проживающего в нем лица», в «похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору», в «умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью» и «оставление в опасности».Как сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии, обвиняемые проживали в селе Челутай 3-й км. Вечером 16 апреля прошлого года после употребления спиртных напитков они решили отомстить знакомому 38-летнему местному жителю, с которым у них ранее произошел конфликт и потасовка.Они приехали к нему домой, в ограде деревянной палкой сломали счетчик электроэнергии и стекла в двух оконных рамах, после чего ворвались внутрь жилища, где бензопилой повредили деревянный настил пола. Затем один из обвиняемых похитил из дома телевизор, после чего молодые люди вывели свою жертву на улицу без обуви и верхней одежды, поместили в багажник машины и отвезли в лес на окраине деревни.Там один из них избил мужчину, после чего обвиняемые скрылись с места происшествия, оставив потерпевшего в беспомощном состоянии в лесу при отрицательной температуре воздуха. В результате мужчина обморозил пальцы обеих стоп.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: автомобиль ВАЗ 21061, который использовался для похищения потерпевшего/buryatia.sledcom.ru