Депутаты Горсовета Улан-Удэ прибрались в сквере им. Пушкина

Сегодня, 21 апреля, депутаты Горсовета приняли участие в уборке сквера им. Пушкина, который находится возле ТД «Юбилейный». На субботник вышли депутаты, а также сотрудники аппарата Горсовета. Общими усилиями сквер быстро преобразился – в нем исчез мусор.





Для Анатолия Белоусова субботники – дело привычное. Депутат говорит, что сквер приводят в порядок минимум дважды в год.

- Приезжая в любой город, мы обращаем внимание на то, как выглядит город. Когда в городе чисто, гостям приятно в нем находиться и нам, как хозяевам, тоже приятно. Желательно не только постоянно убираться, но и не сорить. Валяется много пробок от бутылок, бычков, собачьи экскременты. Просьба к отдыхающим здесь горожанам - бычки кидать в мусорку и убирать за собаками экскременты. Если мы этому научимся, то и мусора будет меньше, - отметил депутат.





Депутат Денис Егоров также вышел на уборку сквера.

- Чтобы летом здесь было приятно находиться, нужно позаботиться о чистоте уже сейчас. Кто, кроме нас, жителей, будет следить за порядком в городе? Мы сами должны это делать, не сорить, - подчеркнул народный избранник.

Для помощника председателя Горсовета Чимита Бальжинимаева Баира Баирова субботник в сквере стал уже третьим за последнее время.

- От лица Чимита Валерьевича благодарю активных жителей, которые приняли активное участие в субботнике. По третьему округу мероприятия завершились, но завтра мы еще приберемся в сквере им. Сенчихина. Для меня это уже третий субботник, ранее я убирался у себя во дворе и в детском саду, куда ходит мой ребенок, - рассказал Баир Баиров.





Отметим, в Железнодорожном районе в ходе месячника по санитарной очистке и благоустройству территории, объявленного на территории Улан-Удэ, приняло участие 244 организации и 9692 человека. Проведено 244 экологических акции на всей территории Железнодорожного района, по результатам которых Комбинат по благоустройству вывез 412 кубов мусора.

Ранее управляющим организациям, хозяйствующим субъектам были выданы талоны на бесплатный вывоз мусора на площадку складирования ТБО.

Также ликвидированы пять свалок силами управляющих компаний и одна свала силами ООО «Экоальянс» общим объемом 150 кубометров.





- 22 апреля будет проведен общегородской субботник. Призываем всех выйти и активно принять участие в облагораживании облика нашего города, - обратились к улан-удэнцам депутаты.





Фото: "Номер один"