Производителей упаковки заставят ее утилизировать

Правительство России одобрило законопроект о расширенной ответственности производителей и импортёров товаров и упаковки (РОП), документ в ближайшее время направят в Госдуму для рассмотрения, сообщила пресс-служба федерального минприроды.«Важнейший законопроект, который должен ускорить внедрение механизмов вторичной переработки отходов для возврата их в хозяйственный оборот. О необходимости наращивать такие мощности, чтобы перейти к экономике замкнутого цикла, президент говорил в послании Федеральному Собранию. Новое регулирование позволит перейти к использованию менее вредных для природы материалов, чтобы снизить издержки на уплату экологического сбора», - подчеркнул председатель правительства России Михаил Мишустин.По оценке главы кабмина, предлагаемые документом решения позволят в будущем сократить количество полигонов и снизят нагрузку на природу. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов представил документ на заседании правительства России.«Законопроект о расширенной ответственности производителей и импортеров за выпущенные в оборот товары и упаковку прошел очень долгий процесс согласований. Обсужден на всевозможных площадках с бизнесом и федеральными органами власти. С минэкономразвития урегулированы все замечания. Финальная версия законопроекта дорабатывалась на площадке правительства, под личным кураторством вице-премьера Виктории Валериевны Абрамченко», - подчеркнул Александр Козлов.Расширенная ответственность производителей введена в России в 2015 году. Однако за время действия механизм не привел к стимулированию развития системы обращения с отходами. Теперь правительство четко указало сроки, в которые предстоит нарастить мощности для утилизации произведённой продукции.«Самостоятельно или через экологический сбор: не хотите утилизировать сами - тогда за вас это сделает государство. Но перекладывать эту ответственность на плечи граждан больше не получится. Ответственность повышаем постепенно, бизнес успеет подготовиться и начнет честно утилизировать выпущенную упаковку», - подчеркнула вице-премьер Виктория Абрамченко.Реформирование института РОП идет в соответствии с поручением президента. Подготовленные законодательные новеллы призваны увеличить объемы переработки вторичных ресурсов.«Утилизировать отходы от упаковки будут обязаны именно ее производители, а не компании, которые производят товар. Это упростит администрирование процесса, так как субъектов нового регулирования около 55 тысяч, а сейчас их около четырех миллионов. Полная ответственность, то есть 100% утилизация упаковки, наступит в 2027 году. Рост нормативов по утилизации будет постепенный: в 2025 году – 55%, в 2026 – 75%, и в 2027 году уже 100%», - заявил Александр Козлов.«Такую же ответственность должны нести и импортеры. Они ввозят в страну товары, которые после потери потребительских свойств также оседают на полигонах, а должны - перерабатываться. Поэтому государству нужны гарантии. Мы предложили предоставление банковской гарантии, поручительства или оплату экосбора при ввозе товаров. Такое требование предлагаем ввести с 2026 года. До этого срока проведем эксперимент в отношении отдельных групп импортируемых товаров», - рассказала заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.На сегодняшний день средний норматив по утилизации упаковки не превышает 30%. Ещё одно нововведение документа – создание методики расчета ставок экосбора.«Сейчас ее нет, а ставки экосбора не актуализировались шесть лет. Правительство утвердит специальную методику, на основе которой базовые ставки будут умножаться на эко-коэффициенты. То есть, чем экологичнее товар, тем меньше ставка. Сегодня такие коэффициенты не применяются. Например, за прозрачную и красную бутылку производители платят одинаково, хотя красная вообще не перерабатывается. Подчеркну, у законопроекта нет фискальной задачи. Те производители, которые утилизируют свои отходы сами, экосбор платить не будут», - разъяснил Александр Козлов.Согласно законопроекту, будет создана информационная система, которая включает в себя реестр недобросовестных утилизаторов. С предприятиями, которые готовы утилизировать больше, чем позволяют их мощности, соглашения заключать не рекомендуется.«Реестр утилизаторов, в частности, позволит выявлять недобросовестные компании и контролировать утилизацию отходов. Сейчас нет механизма, который мог бы проверить подделанные (липовые) акты об утилизации. Предлагаемые новеллы, как раз исключат эти ситуации», - подчеркнул глава минприроды России.Также, согласно подготовленным поправкам в законодательство, правительство будет утверждать перечень видов продукции, в составе которых должна использоваться определенная доля вторичного сырья. Чтобы как можно больше полезных фракций вводилось в оборот.Напомним, в начале апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи одноразовых пластиковых пакетов и посуды на Байкале.«В центральной экологической зоне и буферной экологической зоне Байкальской природной территории запрещается розничная продажа, а также безвозмездная передача юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, пакетов, сумок, мешков одноразового применения из полимерных и комбинированных (с использованием полимерных материалов) материалов, а также посуды, столовых приборов и иных видов товаров одноразового применения из различных видов пластмассовых материалов в соответствии с перечнем таких товаров, утверждаемым уполномоченным федеральным органом исполнительной власти», — говорится в документе.Результаты новых законопроектов можно будет оценивать после их принятия и введение в действие. Остается надеяться, что они помогут решить проблему замусоренности берегов Байкала, а закон о РОП окажет содействие и очистке городов и сел от мусора, так как региональные операторы пока явно не справляются с его объемами.Фото: «Номер один»