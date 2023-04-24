Общество 24.04.2023 в 11:14

В Бурятии выясняются обстоятельства смерти туриста в горах

По предварительной версии, 64-летний иркутянин переоценил свои силы для горного похода
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Текст: Номер один
В Бурятии выясняются обстоятельства смерти туриста в горах
В Бурятии накануне днем на высоте около 2600 метров по маршруту восхождения на вершину Мунку-Сардык Восточных Саян обнаружено тело 64-летнего туриста, совершавшего поход в горы. По этому факту проводится доследственная проверка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По предварительным данным, 23 апреля иркутянин с приятелем самостоятельно совершали восхождение на вершину Мунку-Сардык. Преодолев большую часть маршрута, на высоте около 2,6 км мужчина внезапно упал и через непродолжительное время скончался. Его тело со склона эвакуировано сотрудниками поисково-спасательной службы.

Для установления точной причины смерти мужчины проводится судебно-медицинское исследование. Исходя из предварительных данных, смерть могла наступить в результате заболевания сердца на фоне повышенной физической нагрузки и высотной гипоксии в условиях гор. Проводятся другие необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Фото: «Номер один»
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инцидент турист гибель СКР

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