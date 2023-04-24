Глава буддистов России отчитывается перед настоятелями монастырей

В Бурятии в Иволгинском дацане началось Сугунды - большое собрание ширээтэ лам (настоятелей буддийских монастырей) Буддийской традиционной Сангхи России (БТСР). Перед ними отчитывается XXIV Пандидо Хамбо Лама Дамба Аюшеев, сообщили в пресс-службе БТСР.Согласно действующему уставу БТСР, в 2023 году истекает пятилетний срок нахождения на троне XXIV Пандидо Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева. Если собрание ширээтэ лам примет отчет главы буддистов России, то оно имеет право вынести на Сугунды предложение о продлении срока полномочий Пандидо Хамбо Ламы еще на пять лет. Либо выбрать нового.В работе съезда примут участие по пять человек от каждого дацана: трое лам, включая ширээтэ ламу и двух штатных лам, а также - двое мирян.Отчет главы буддистов России включает в себя доклад о жизни Сангхи за прошедшие пять лет, на которые пришлись эпидемия коронавирусной инфекции, начало специальной военной операции, что, безусловно, наложило отпечаток на деятельность БТСР.Хамбо Лама рассказал собравшимся о новых проектах Сангхи, в том числе об организации пошивочных цехов для изготовления необходимых для СВО вещей, а также о продолжении проекта «социальная отара» - создании кожмехцеха и цеха по переработке шерсти в войлок. Пандидо Хамбо Лама провел анализ сделанного за прошедшие пять лет: какие планы были намечены, чего удалось достичь, какие результаты получены.Также с отчетом выступят контрольно-ревизионная комиссия Буддийской традиционной Сангхи России, главный бухгалтер БТСР.«Выбор Пандидо Хамбо Ламы находится в руках ширээтэ лам и Сугунды, это остаётся неизменным всегда, в этом наша идентичность. Сохраняется право свободного выбора», - особо отмечает действующий Пандидо Хамбо Лама Дамба Аюшеев.Линия преемственности Пандидо Хамбо Лам России начинается с 1764 г., она не прерывалась, за исключением пика репрессий. Институт Пандидо Хамбо Лам установлен в 1764 году императрицей Екатериной II. В должности главного над всеми ширээтэ ламами Восточной Сибири и Забайкалья был назначен лама Дамба Даржа Заяев. С этого момента буддизм Российской империи становится автокефальным (самостоятельным) от Тибета и Монголии.Фото: пресс-служба БТСР