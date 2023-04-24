Общество 24.04.2023 в 12:33

В Бурятии кашемир стал «клубком раздора» для предпринимателей

Приставы республики вернули бизнесвумен полмиллиона рублей предоплаты

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Текст: Номер один
В Бурятии кашемир стал «клубком раздора» для предпринимателей
В Бурятии судебные приставы помогли предпринимательнице вернуть крупную сумму, отданную за товар другому предпринимателю. «Клубком раздора» для бизнес-партнеров стала кашемировая пряжа, сообщили в республиканском управлении ФССП.

Женщина, занимающаяся продажей товаров для рукоделия, сделала заказ на поставку пряжи из кашемировой шерсти. Как было установлено в ходе судебного заседания, с продавцом пряжи она работала давно. По телефону или по электронной почте подавала заявки на поставку товара, в соответствии с которыми ответчик выставлял счета на предоплату, а уже  после оплаты счетов передавал истцу оплаченный товар.

Срок поставки в счетах на оплату не оговаривались, но по сложившейся практике товар передавался в течение 7 дней после его оплаты покупателем. Однако в какой-то момент устоявшаяся схема дала сбой: заказ на сумму 506 тысяч рублей был оплачен, а товар так и не поступил.  Претензии с требованием передать товар либо вернуть перечисленные денежные средства остались без ответа.

«Исполнительный лист о взыскании крупной суммы с должника поступил в управление Федеральной службы судебных приставов по  Бурятии. В соответствии с решением суда помимо суммы долга должник должен был выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами. Проценты составили без малого 43 тысячи рублей», - рассказали приставы.

Поскольку в сроки для добровольной оплаты задолженности ответчик не исполнил решение суда, судебный пристав-исполнитель вынес постановления о временном ограничении на выезд должника из России и обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на счетах в банках.

Вся сумма долга была взыскана, денежные средства перечислены на расчетный счет предпринимательницы.

Фото: unsplash.com
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юстиция приставы бизнес спор

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