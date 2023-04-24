В Бурятии кашемир стал «клубком раздора» для предпринимателей

В Бурятии судебные приставы помогли предпринимательнице вернуть крупную сумму, отданную за товар другому предпринимателю. «Клубком раздора» для бизнес-партнеров стала кашемировая пряжа, сообщили в республиканском управлении ФССП.Женщина, занимающаяся продажей товаров для рукоделия, сделала заказ на поставку пряжи из кашемировой шерсти. Как было установлено в ходе судебного заседания, с продавцом пряжи она работала давно. По телефону или по электронной почте подавала заявки на поставку товара, в соответствии с которыми ответчик выставлял счета на предоплату, а уже после оплаты счетов передавал истцу оплаченный товар.Срок поставки в счетах на оплату не оговаривались, но по сложившейся практике товар передавался в течение 7 дней после его оплаты покупателем. Однако в какой-то момент устоявшаяся схема дала сбой: заказ на сумму 506 тысяч рублей был оплачен, а товар так и не поступил. Претензии с требованием передать товар либо вернуть перечисленные денежные средства остались без ответа.«Исполнительный лист о взыскании крупной суммы с должника поступил в управление Федеральной службы судебных приставов по Бурятии. В соответствии с решением суда помимо суммы долга должник должен был выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами. Проценты составили без малого 43 тысячи рублей», - рассказали приставы.Поскольку в сроки для добровольной оплаты задолженности ответчик не исполнил решение суда, судебный пристав-исполнитель вынес постановления о временном ограничении на выезд должника из России и обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на счетах в банках.Вся сумма долга была взыскана, денежные средства перечислены на расчетный счет предпринимательницы.Фото: unsplash.com