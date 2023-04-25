Общество 25.04.2023 в 15:16

В Улан-Удэ задержана группа серийных домушников

Стоимость похищенного тремя ее участниками превышает 600 млн рублей  
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ задержана группа серийных домушников
В Улан-Удэ сотрудники Управления уголовного розыска МВД Бурятии задержали организованную группу, орудовавшую в частном секторе города и пригородных  районов - Тарбагатайского и Иволгинского. Трое злоумышленников в возрасте 34 и 39 лет промышляли кражами имущества из домов и гаражей.

Общий ущерб от их противоправной деятельности превысил 600 тыс рублей, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Следствием установлено, что с июля 2022 по март 2023 года фигуранты, разъезжая на автомашине, вечерами и ночами путем отжима стеклопакетов проникали в строения, пока их хозяева спали либо отсутствовали. Из жилищ они, как правило, похищали крупногабаритную бытовую и цифровую технику, из гаражей – автомобильные колёса и инструменты, в том числе строительные.

Пока водитель следил за обстановкой, двое других пробирались в помещения и обыскивали их в поисках ценного имущества. После подозреваемые грузили вещи в автомобиль и увозили в сотые кварталы  Улан-Удэ, где складировали в находящемся в пользовании одного из них подвальном помещении. Похищенное они продавали знакомым, а деньги делили между собой.

Так, в феврале 2023 года за один вечер злоумышленники совершили три подобных кражи в поселке Верхняя Березовка. В селе Нижний Саянтуй в декабре 2022 года они вынесли имущество из готовившегося к проживанию частного дома: похитили привезенную хозяевами для монтажа сантехнику, водонагреватель, насосную станцию.

В настоящее время установлена причастность фигурантов к 15 эпизодам противоправной деятельности.    

Известно, что двое из них ранее были неоднократно судимы за преступления имущественного характера и против жизни и здоровья. И, кроме того, несколько лет назад отбывали наказание в одном исправительном учреждении. Третий – одноклассник одного из предполагаемых преступников и владелец машины, на которой они передвигались – привлекался к уголовной ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде. Работает.  

Часть похищенного полицейскими изъята у покупателей. Также в подвальном помещении - складе обнаружены автомобильные колёса и холодильник.    

Возбуждены уголовные дела.  Двое фигурантов заключены под стражу, третий помещен под домашний арест. Следствие продолжается.

Фото: МВД по Бурятии

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преступность кражи задержание

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