В Бурятии 18-летний сельчанин убил 67-летнюю соседку

В Баунтовский районный суд поступило уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении убийства, потрясшего местных жителей своей жестокостью, сообщили в пресс-службе суда.По версии следствия, в ночь с 8 на 9 февраля нынешнего года молодой житель райцентра Багдарин совершил убийство пожилой женщины.Накануне он с другом подрабатывал колкой дров. Получив аванс, они решили выпить. На все заработанные деньги парни закупили алкоголь - 0,7 л водки, пять бутылок пива по 1,5 л, и пошли домой к обвиняемому, так как его мать дежурила на работе и никто бы не помешал посиделкам.После полуночи друг обвиняемого, опьянев уснул, а хозяин продолжил выпивать. Услышав на улице шум, он вышел во внутренний дворик своей квартиры и увидел 67-летнюю соседку, проживавшую через стенку. С пенсионеркой у него уже не раз случались конфликты. Вероятно, именно неприязненные отношения и послужили причиной возникновения прямого преступного умысла на убийство соседки.Сначала обвиняемый нанес потерпевшей не менее трех ударов ножом в область живота, затем сбегал домой и схватив второй нож в виде топорика, догнал попытавшуюся спастись женщину. Он снова нанес множество ударов ножом в спину, а когда женщина упала, он продолжил бить ножом в область расположения жизненно важных органов. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте. Всего она получила не менее 69 ударов ножом.После совершения преступления молодой позвонил матери, сообщив, что убил соседку. Затем он вызвал полицию, и сознался в совершенном убийстве. Вину в совершении преступления он признал полностью, на период предварительного следствия был заключен под стражу.Фото: СКР