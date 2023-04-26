Общество 26.04.2023 в 11:13
Мэр Улан-Удэ потребовал жестко соблюдать графики отключения горячей воды
В ряде микрорайонов горячей воды не будет очень долго
Текст: Константин Воронов
Ориентировочно 10 мая в столице Бурятии завершится отопительный сезон. Подготовка к следующему сезону уже началась. В самом разгаре идут работы по реконструкции тепломагистрали №3, от которой получают тепло жители части Железнодорожного района.
Как сообщили в мэрии Улан-Удэ в связи с большим строительством, на которое выделены федеральные средства, по вынужденной необходимости у части жителей Железнодорожного и Советского районов горячее водоснабжение будет отключено на длительный срок.
На совещании по прохождению отопительного сезона мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков обратил особое внимание на соблюдение графиков отключения горячей воды.
- Требую от комитета по строительству, комитета городского хозяйства, администраций районов, представителей ТГК-14 очень жестко соблюдать графики работ и не допустить затягивания по запуску горячей воды ни на один день, а желательно успеть еще раньше. Это испытание для всего города, и мы вместе должны его пройти достойно, - сказал мэр.
Также мэр Улан-Удэ пояснил необходимость большого ремонта.
- 3-я теплотрасса находится в очень изношенном состоянии, за несколько зим было много аварий, порывов. А сейчас мы не только полностью всё обновим, но и увеличим диаметр труб, что даст более стабильное теплоснабжение, и ещё подключим весь микрорайон Стеклозавод, а это улучшит экологию в городе, - отметил Игорь Шутенков.
Напомним, в связи с реконструкцией тепломагистрали №3 планируется отключение горячей воды в некоторых микрорайонах Железнодорожного района ориентировочно с 10 мая по 1 сентября и центральной части Советского района с 10 мая по 20 июля.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Как сообщили в мэрии Улан-Удэ в связи с большим строительством, на которое выделены федеральные средства, по вынужденной необходимости у части жителей Железнодорожного и Советского районов горячее водоснабжение будет отключено на длительный срок.
На совещании по прохождению отопительного сезона мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков обратил особое внимание на соблюдение графиков отключения горячей воды.
- Требую от комитета по строительству, комитета городского хозяйства, администраций районов, представителей ТГК-14 очень жестко соблюдать графики работ и не допустить затягивания по запуску горячей воды ни на один день, а желательно успеть еще раньше. Это испытание для всего города, и мы вместе должны его пройти достойно, - сказал мэр.
Также мэр Улан-Удэ пояснил необходимость большого ремонта.
- 3-я теплотрасса находится в очень изношенном состоянии, за несколько зим было много аварий, порывов. А сейчас мы не только полностью всё обновим, но и увеличим диаметр труб, что даст более стабильное теплоснабжение, и ещё подключим весь микрорайон Стеклозавод, а это улучшит экологию в городе, - отметил Игорь Шутенков.
Напомним, в связи с реконструкцией тепломагистрали №3 планируется отключение горячей воды в некоторых микрорайонах Железнодорожного района ориентировочно с 10 мая по 1 сентября и центральной части Советского района с 10 мая по 20 июля.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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