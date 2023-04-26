Общество 26.04.2023 в 10:20

Укрепление здоровья в ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №2»

Одним из основных направлений укрепления здоровья является физическая активность
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Укрепление здоровья в ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №2»
На работе мы проводим значительную часть жизни, поэтому важно придерживаться здорового образа жизни не только в свободное, но и в рабочее время.

Одним из основных направлений укрепления здоровья является физическая активность. В рамках корпоративной программы «Укрепление здоровья на рабочем месте» наш коллектив участвует в различных мероприятиях: проходит тренинги с психологом, посещает мероприятия в рамках проекта 100 лет здравоохранения, принимает участие в соревнованиях по футболу, волейболу и настольному теннису, легкой атлетике и баскетболу, в соревнования по дартс и шахматам. Принимая участие в соревнованиях, коллектив получает не только положительные эмоции, но и победу!


Мы не забываем про гимнастику для глаз, это особенно актуально для наших работников, ведь работа врача связана с высоким напряжением зрения.

После трудового рабочего дня сотрудники с удовольствием посещают бассейн, плавание снимает стресс, успокаивает нервную систему, дает заряд энергии организму, укрепляет здоровье и способствует долголетию.

Здоровый образ жизни – это бесплатная возможность долго оставаться молодым и красивым.

Фото и текст: ГАУЗ «СП №2»
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