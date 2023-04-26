Укрепление здоровья в ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №2»

Одним из основных направлений укрепления здоровья является физическая активность. В рамках корпоративной программы «Укрепление здоровья на рабочем месте» наш коллектив участвует в различных мероприятиях: проходит тренинги с психологом, посещает мероприятия в рамках проекта 100 лет здравоохранения, принимает участие в соревнованиях по футболу, волейболу и настольному теннису, легкой атлетике и баскетболу, в соревнования по дартс и шахматам. Принимая участие в соревнованиях, коллектив получает не только положительные эмоции, но и победу!





На работе мы проводим значительную часть жизни, поэтому важно придерживаться здорового образа жизни не только в свободное, но и в рабочее время.Мы не забываем про гимнастику для глаз, это особенно актуально для наших работников, ведь работа врача связана с высоким напряжением зрения.После трудового рабочего дня сотрудники с удовольствием посещают бассейн, плавание снимает стресс, успокаивает нервную систему, дает заряд энергии организму, укрепляет здоровье и способствует долголетию.Здоровый образ жизни – это бесплатная возможность долго оставаться молодым и красивым.Фото и текст: ГАУЗ «СП №2»