Общество 26.04.2023 в 13:56

Мэрия Улан-Удэ опубликовала список адресов, где долго не будет горячей воды

Масштабные отключения затронут десятки улиц и сотни домов
A- A+
Текст: Константин Воронов
Мэрия Улан-Удэ опубликовала список адресов, где долго не будет горячей воды
Сегодня мэрия Улан-Удэ опубликовала список улиц, где в связи с реконструкцией тепломагистрали №3 на длительное время будет отключено горячее водоснабжение. Масштабные отключения произойдут в двух районах города - Железнодорожном (с 10 мая по 1 сентября) и Советском (с 10 мая по 20 июля).

Напомним, на совещании по прохождению отопительного сезона мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков потребовал жестко соблюдать графики отключения горячей воды.

- Требую от комитета по строительству, комитета городского хозяйства, администраций районов, представителей ТГК-14 очень жестко соблюдать графики работ и не допустить затягивания по запуску горячей воды ни на один день, а желательно успеть еще раньше. Это испытание для всего города, и мы вместе должны его пройти достойно, - заявил мэр.



Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
отключение горячая вода

Все новости

В Бурятии растет спрос на отели и турбазы
26.04.2023 в 15:11
Мэрия Улан-Удэ опубликовала список адресов, где долго не будет горячей воды
26.04.2023 в 13:56
Что такое компрометация карты?
26.04.2023 в 12:53
Как накопить на мечту
26.04.2023 в 12:38
«Сидел у дороги, еле живой»
26.04.2023 в 12:28
Собаки Бурятской таможни умеют «унюхать» даже валюту
26.04.2023 в 12:18
В Улан-Удэ прокуратура вступилась за выселяемых из дома людей
26.04.2023 в 12:18
Власти Бурятии хотят построить новую поликлинику в Курумкане
26.04.2023 в 11:45
Жительница Улан-Удэ оплатила крупный долг, чтобы продать дом в ДНТ
26.04.2023 в 11:38
АйТишники Бурятии снискали федеральное признание
26.04.2023 в 11:23
ЗУРХАЙ
с 26 апреля по 2 мая

Читайте также
В Бурятии растет спрос на отели и турбазы
Основную долю в структуре предложений занимает запрос на привлечение инвестиций
26.04.2023 в 15:11
Что такое компрометация карты?
Эксперт рассказала, почему нужно соблюдать правила безопасности при использовании банковской карты
26.04.2023 в 12:53
Как накопить на мечту
Бурятия приняла участие в акции «Всероссийские недели финансовой грамотности для детей и молодежи»
26.04.2023 в 12:38
«Сидел у дороги, еле живой»
Новосибирские волонтеры спасают медвежонка, найденного на трассе в Кемеровской области
26.04.2023 в 12:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru