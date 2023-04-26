Мэрия Улан-Удэ опубликовала список адресов, где долго не будет горячей воды

- Требую от комитета по строительству, комитета городского хозяйства, администраций районов, представителей ТГК-14 очень жестко соблюдать графики работ и не допустить затягивания по запуску горячей воды ни на один день, а желательно успеть еще раньше. Это испытание для всего города, и мы вместе должны его пройти достойно, - заявил мэр.







