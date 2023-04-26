Общество 26.04.2023 в 13:56
Мэрия Улан-Удэ опубликовала список адресов, где долго не будет горячей воды
Масштабные отключения затронут десятки улиц и сотни домов
Текст: Константин Воронов
Сегодня мэрия Улан-Удэ опубликовала список улиц, где в связи с реконструкцией тепломагистрали №3 на длительное время будет отключено горячее водоснабжение. Масштабные отключения произойдут в двух районах города - Железнодорожном (с 10 мая по 1 сентября) и Советском (с 10 мая по 20 июля).
Напомним, на совещании по прохождению отопительного сезона мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков потребовал жестко соблюдать графики отключения горячей воды.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Напомним, на совещании по прохождению отопительного сезона мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков потребовал жестко соблюдать графики отключения горячей воды.
- Требую от комитета по строительству, комитета городского хозяйства, администраций районов, представителей ТГК-14 очень жестко соблюдать графики работ и не допустить затягивания по запуску горячей воды ни на один день, а желательно успеть еще раньше. Это испытание для всего города, и мы вместе должны его пройти достойно, - заявил мэр.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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