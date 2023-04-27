Общество 27.04.2023 в 11:18

В Бурятии повторно оштрафовали хитрого главу

Чиновник должен был заплатить штраф из своего кармана, а выплатил из бюджета
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии повторно оштрафовали хитрого главу
Прокуратура Бурятии выявила нарушения бюджетного законодательства в работе администрации одного из сельских поселений Муйского района.

«В марте 2022 года глава поселения был привлечен к административной ответственности за нарушение бюджетного законодательства. Назначенный ему штраф в размере 10 тысяч рублей он уплатил не из личных средств, а за счет средств местного бюджета», - сообщили в прокуратуре Бурятии.

После представления прокуратуры глава возместил в бюджет израсходованные на уплату штрафа деньги. Однако за нецелевое использование бюджетных средств его вновь привлекли к административной ответственности. На этот раз суд оштрафовал его уже на 20 тысяч рублей.

Фото: «Номер один»
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