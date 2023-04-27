В Бурятии повторно оштрафовали хитрого главу

Прокуратура Бурятии выявила нарушения бюджетного законодательства в работе администрации одного из сельских поселений Муйского района.«В марте 2022 года глава поселения был привлечен к административной ответственности за нарушение бюджетного законодательства. Назначенный ему штраф в размере 10 тысяч рублей он уплатил не из личных средств, а за счет средств местного бюджета», - сообщили в прокуратуре Бурятии.После представления прокуратуры глава возместил в бюджет израсходованные на уплату штрафа деньги. Однако за нецелевое использование бюджетных средств его вновь привлекли к административной ответственности. На этот раз суд оштрафовал его уже на 20 тысяч рублей.Фото: «Номер один»