Общество 27.04.2023 в 11:42

Всем и без контроля?

Социальная поддержка семей с детьми находит понимание, но ее распределение вызывает вопросы
A- A+
Текст: Номер один
Всем и без контроля?
Государственная поддержка семей с детьми является одним из приоритетов социальной политики в России. Спектр предоставляемых льгот для этой категории граждан ежегодно расширяется и на сегодняшний день включает преимущественно денежные выплаты — различные виды социальных пособий и субсидий (региональных и федеральных), материнский (семейный) капитал. Вопрос адресности социальной помощи семьям с детьми неоднозначный. Он зависит от представлений о социальной справедливости и затрагивает интересы широкого круга лиц.

Каждый второй россиянин считает справедливым распределение господдержки между всеми семьями с детьми независимо от уровня их дохода (51%), то есть поддерживает категориальный подход к социальной помощи: дети есть — извольте получить, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил результаты опроса, посвященного представлениям россиян о государственной поддержке семей с детьми.

Чуть меньше наших сограждан придерживается мнения, что господдержка должна предоставляться только малоимущим семьям (42%); другими словами, в социальной помощи должен соблюдаться принцип адресности — помощь получает тот, кто в ней действительно нуждается.

Несмотря на то, что потребность в социальной поддержке испытывают, прежде всего, малоимущие граждане, их мнения в ходе опроса разделились поровну: 46% выступают за категориальный подход соцзащиты, 43% — за адресный. Россияне, оценивающие свое материальное положение как хорошее и очень хорошее, чаще считают справедливым оказание поддержки всем семьям с детьми без учета критериев нуждаемости (57%); то есть они несколько более открыты для солидарности.

Представления о распределении мер государственной поддержки имеют поколенческую специфику. Чем старше россияне, тем более справедливой они склонны считать социальную поддержку семей с детьми исходя из реальной нуждаемости (18-24 года — 28%; 25-34 года — 36%; 35-44 года — 37%; 45-59 лет — 44%; старше 60 лет — 53%). Молодые люди, напротив, заметно чаще признают таковой повсеместную помощь семьям с детьми — 67%.
Еще один дифференцирующий фактор — наличие несовершеннолетних детей. Более половины россиян, воспитывающих несовершеннолетних детей, считают справедливой помощь всем семьям с детьми без исключения (60%). Среди родителей взрослых детей (18+) и бездетных граждан процент ощутимо ниже — 47% и 51% соответственно. Таким образом, наряду с хорошим достатком солидарность повышает и непосредственный жизненный опыт.

Выплата детских социальных пособий предполагает трату денежных средств по назначению, на нужды ребенка. Один из немногих механизмов контроля за их расходованием — социальный электронный счет, позволяющий оплатить товары и услуги из утвержденного перечня.

При ответе на вопрос о подходе к распределению социальных выплат семьям с детьми россияне разделились примерно на равные группы. Половина опрошенных считает правильным предоставить родителям полную свободу распоряжаться детскими выплатами (49%), а другая (чуть меньшая) половина (42%) высказалась за перечисление денег на счет, с которого оплачиваются товары и услуги только надежных поставщиков (когда гарантом их качества выступает государство).

Подход, при котором родители распоряжаются выплатами на детей по своему усмотрению, чаще находит поддержку у женщин (53% vs. 43% среди мужчин). Как правило, именно женщины совершают детские покупки и, вероятно, для них важна автономия в этом вопросе.

Такой принцип распределения средств близок и россиянам в активном возрасте для создания семьи и рождения детей — 25-34-летним (57%). Впрочем, опыт родительства на мнение россиян в этом вопросе не влияет: ответы родителей и бездетных респондентов близки к средним по выборке.

Фото: pixabay.com
Теги
семья дети поддержка опрос

Все новости

Житель Бурятии пытался наказать полицию за выданную ему характеристику
27.04.2023 в 12:53
У главы Бурятии появился советник по поддержке участников СВО
27.04.2023 в 12:52
В Улан-Удэ продолжается Х «Кубок горсовета»
27.04.2023 в 12:46
В Чите осужден «вор в законе» Георгий Углава с подельниками
27.04.2023 в 12:38
Жители Бурятии недовольны своей зарплатой
27.04.2023 в 12:22
Всем и без контроля?
27.04.2023 в 11:42
В Бурятии повторно оштрафовали хитрого главу
27.04.2023 в 11:18
В Улан-Удэ мужчина разгуливал по кладбищу с ножом
27.04.2023 в 11:05
В Улан-Удэ полицейские задержали нетрезвого водителя «Тойота Лэнд Крузер»
27.04.2023 в 11:01
В пригороде Улан-Удэ устроили облаву на коров
27.04.2023 в 10:42
ЗУРХАЙ
с 26 апреля по 2 мая

Читайте также
Житель Бурятии пытался наказать полицию за выданную ему характеристику

Мужчина обиделся на то, что его охарактеризовали как лживого и скрытного человека

27.04.2023 в 12:53
В Чите осужден «вор в законе» Георгий Углава с подельниками
Бывший «смотрящий» и за Бурятией приговорен к 18 годам лишения свободы
27.04.2023 в 12:38
Жители Бурятии недовольны своей зарплатой
Из-за этого многие готовы сменить работу, в том числе выбрать другую сферу деятельности
27.04.2023 в 12:22
В Бурятии повторно оштрафовали хитрого главу
Чиновник должен был заплатить штраф из своего кармана, а выплатил из бюджета
27.04.2023 в 11:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru