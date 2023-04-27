Общество 27.04.2023 в 11:42
Всем и без контроля?
Социальная поддержка семей с детьми находит понимание, но ее распределение вызывает вопросы
Текст: Номер один
Государственная поддержка семей с детьми является одним из приоритетов социальной политики в России. Спектр предоставляемых льгот для этой категории граждан ежегодно расширяется и на сегодняшний день включает преимущественно денежные выплаты — различные виды социальных пособий и субсидий (региональных и федеральных), материнский (семейный) капитал. Вопрос адресности социальной помощи семьям с детьми неоднозначный. Он зависит от представлений о социальной справедливости и затрагивает интересы широкого круга лиц.
Каждый второй россиянин считает справедливым распределение господдержки между всеми семьями с детьми независимо от уровня их дохода (51%), то есть поддерживает категориальный подход к социальной помощи: дети есть — извольте получить, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил результаты опроса, посвященного представлениям россиян о государственной поддержке семей с детьми.
Чуть меньше наших сограждан придерживается мнения, что господдержка должна предоставляться только малоимущим семьям (42%); другими словами, в социальной помощи должен соблюдаться принцип адресности — помощь получает тот, кто в ней действительно нуждается.
Несмотря на то, что потребность в социальной поддержке испытывают, прежде всего, малоимущие граждане, их мнения в ходе опроса разделились поровну: 46% выступают за категориальный подход соцзащиты, 43% — за адресный. Россияне, оценивающие свое материальное положение как хорошее и очень хорошее, чаще считают справедливым оказание поддержки всем семьям с детьми без учета критериев нуждаемости (57%); то есть они несколько более открыты для солидарности.
Представления о распределении мер государственной поддержки имеют поколенческую специфику. Чем старше россияне, тем более справедливой они склонны считать социальную поддержку семей с детьми исходя из реальной нуждаемости (18-24 года — 28%; 25-34 года — 36%; 35-44 года — 37%; 45-59 лет — 44%; старше 60 лет — 53%). Молодые люди, напротив, заметно чаще признают таковой повсеместную помощь семьям с детьми — 67%.
Еще один дифференцирующий фактор — наличие несовершеннолетних детей. Более половины россиян, воспитывающих несовершеннолетних детей, считают справедливой помощь всем семьям с детьми без исключения (60%). Среди родителей взрослых детей (18+) и бездетных граждан процент ощутимо ниже — 47% и 51% соответственно. Таким образом, наряду с хорошим достатком солидарность повышает и непосредственный жизненный опыт.
Выплата детских социальных пособий предполагает трату денежных средств по назначению, на нужды ребенка. Один из немногих механизмов контроля за их расходованием — социальный электронный счет, позволяющий оплатить товары и услуги из утвержденного перечня.
При ответе на вопрос о подходе к распределению социальных выплат семьям с детьми россияне разделились примерно на равные группы. Половина опрошенных считает правильным предоставить родителям полную свободу распоряжаться детскими выплатами (49%), а другая (чуть меньшая) половина (42%) высказалась за перечисление денег на счет, с которого оплачиваются товары и услуги только надежных поставщиков (когда гарантом их качества выступает государство).
Подход, при котором родители распоряжаются выплатами на детей по своему усмотрению, чаще находит поддержку у женщин (53% vs. 43% среди мужчин). Как правило, именно женщины совершают детские покупки и, вероятно, для них важна автономия в этом вопросе.
Такой принцип распределения средств близок и россиянам в активном возрасте для создания семьи и рождения детей — 25-34-летним (57%). Впрочем, опыт родительства на мнение россиян в этом вопросе не влияет: ответы родителей и бездетных респондентов близки к средним по выборке.
Фото: pixabay.com
Каждый второй россиянин считает справедливым распределение господдержки между всеми семьями с детьми независимо от уровня их дохода (51%), то есть поддерживает категориальный подход к социальной помощи: дети есть — извольте получить, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил результаты опроса, посвященного представлениям россиян о государственной поддержке семей с детьми.
Чуть меньше наших сограждан придерживается мнения, что господдержка должна предоставляться только малоимущим семьям (42%); другими словами, в социальной помощи должен соблюдаться принцип адресности — помощь получает тот, кто в ней действительно нуждается.
Несмотря на то, что потребность в социальной поддержке испытывают, прежде всего, малоимущие граждане, их мнения в ходе опроса разделились поровну: 46% выступают за категориальный подход соцзащиты, 43% — за адресный. Россияне, оценивающие свое материальное положение как хорошее и очень хорошее, чаще считают справедливым оказание поддержки всем семьям с детьми без учета критериев нуждаемости (57%); то есть они несколько более открыты для солидарности.
Представления о распределении мер государственной поддержки имеют поколенческую специфику. Чем старше россияне, тем более справедливой они склонны считать социальную поддержку семей с детьми исходя из реальной нуждаемости (18-24 года — 28%; 25-34 года — 36%; 35-44 года — 37%; 45-59 лет — 44%; старше 60 лет — 53%). Молодые люди, напротив, заметно чаще признают таковой повсеместную помощь семьям с детьми — 67%.
Еще один дифференцирующий фактор — наличие несовершеннолетних детей. Более половины россиян, воспитывающих несовершеннолетних детей, считают справедливой помощь всем семьям с детьми без исключения (60%). Среди родителей взрослых детей (18+) и бездетных граждан процент ощутимо ниже — 47% и 51% соответственно. Таким образом, наряду с хорошим достатком солидарность повышает и непосредственный жизненный опыт.
Выплата детских социальных пособий предполагает трату денежных средств по назначению, на нужды ребенка. Один из немногих механизмов контроля за их расходованием — социальный электронный счет, позволяющий оплатить товары и услуги из утвержденного перечня.
При ответе на вопрос о подходе к распределению социальных выплат семьям с детьми россияне разделились примерно на равные группы. Половина опрошенных считает правильным предоставить родителям полную свободу распоряжаться детскими выплатами (49%), а другая (чуть меньшая) половина (42%) высказалась за перечисление денег на счет, с которого оплачиваются товары и услуги только надежных поставщиков (когда гарантом их качества выступает государство).
Подход, при котором родители распоряжаются выплатами на детей по своему усмотрению, чаще находит поддержку у женщин (53% vs. 43% среди мужчин). Как правило, именно женщины совершают детские покупки и, вероятно, для них важна автономия в этом вопросе.
Такой принцип распределения средств близок и россиянам в активном возрасте для создания семьи и рождения детей — 25-34-летним (57%). Впрочем, опыт родительства на мнение россиян в этом вопросе не влияет: ответы родителей и бездетных респондентов близки к средним по выборке.
Фото: pixabay.com