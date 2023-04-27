Общество 27.04.2023 в 14:11
На перевале в Бурятии образовалась пробка из фур
Участок трассы «Байкал» в Мухоршибирском районе перекрыт для большегрузов
Текст: Константин Воронов
В Бурятии затруднено движение на Барском перевале, там образовались пробки из грузовых автомобилей в обе стороны, сообщает вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Как сообщает Упрдор «Южный Байкал», трасса для большегрузов сейчас перекрыта для обработки дорожного полотна, также на перевале развернуло фуру. Легковой транспорт проезжать может.
«Огромная просьба по возможности ограничить движение по участку. Точное время устранения проблем назвать не представляется возможным», - отметили в ведомстве.
Напомним, ранее из-за сильного снегопада было ограничено движение для большегрузного транспорта на участке трассы «Байкал» с 46-го по 100-й км.
Фото: скриншот видео «Мухоршибирь-инфо.24/7»
Как сообщает Упрдор «Южный Байкал», трасса для большегрузов сейчас перекрыта для обработки дорожного полотна, также на перевале развернуло фуру. Легковой транспорт проезжать может.
«Огромная просьба по возможности ограничить движение по участку. Точное время устранения проблем назвать не представляется возможным», - отметили в ведомстве.
Напомним, ранее из-за сильного снегопада было ограничено движение для большегрузного транспорта на участке трассы «Байкал» с 46-го по 100-й км.
Фото: скриншот видео «Мухоршибирь-инфо.24/7»
Тегиснегопад