Улан-удэнец засудил фирму, которая не поставила ему купленный древобетон

В Железнодорожном суде Улан-Удэ завершился процесс, в центре которого была покупка довольно необычного (хотя давно известного) стройматериала – древобетона, который также известен как арболит.Арболит обычно выпускается в виде блоков и используется при строительстве. До 80-90 процентов его объема составляет органический наполнитель - древесная щепа, одревесневшие остатки конопли после ее механической обработки и т. д. Это легкий бетон.Весной прошлого года покупатель, планировавший строительство, купил в фирме «Артстрой» около 75 кубометров арболита. За стройматериал он, по договору купли-продажи, заплатил более 500 тысяч рублей.Увы, в положенный срок товар изготовлен и поставлен клиенту не был. Обсудив положение, стороны пришли к соглашению, что расторгают договор и фирма возвращает деньги. Но в установленный срок компания средства не вернула. Мужчина-покупатель, будучи человеком цивилизованным, не стал никому бить лицо, а обратился в суд. Помимо денег за товар, он потребовал взыскать неустойку, проценты за пользование его деньгами и т. д.Представитель «Артстроя» не стал отпираться. Он признал, что товар поставлен не был. Но ходатайствовал о снижении сумм по моральному вреду и ряду других требований. Было заявлено о несоразмерности сумм и о тяжелом материальном положении фирмы. Суд поставили в известность, что «недвижимого и движимого имущества у юридического лица нет, на счетах в банках нет денежных средств».Рассмотрев все обстоятельства неудавшейся покупки, состояние фирмы, суд принял во внимание положения «Закона о защите прав потребителей» и частично удовлетворил требования покупателя.Мужчине присудили все деньги, уплаченные им за древобетон и почти 32 тыс. рублей процентов за пользование его деньгами. Стотысячное требование по компенсации морального вреда было удовлетворено в размере 20 тыс. рублей. А полагающийся с фирмы штраф также резко уменьшили.Итого, с «Артстроя» постановлено взыскать 657 тысяч рублей. Несколько дней назад решение суда вступило в законную силу. Но удастся ли покупателю древобетона реально получить указанную сумму, предсказать сложно. Ведь фирма, повторим, находится в непростом экономическом положении.Сейчас Бурятия вступает в очередной строительный сезон. Эта история свидетельствует о том, что, покупая стройматериалы, можно попасть в неприятную ситуацию, которая нарушит ваши планы.Фото: «Номер один»