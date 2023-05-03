Утрата паспорта
Вопрос: «Я потеряла паспорт. Куда мне обратиться, чтобы на по нему не оформили кредит мошенники?»
Юлия Борисовна. М.
Паспорт – основной документ, удостоверяющий личность гражданина. При его потере необходимо незамедлительно обратиться в ближайшее отделение полиции и написать заявление об утере. После принятия заявления в полиции выдадут талон-уведомление.
Данные о документе внесут в список недействительных паспортов - с этого момента мошенники не смогут им воспользоваться.
Как получить новый паспорт? Для получения нового паспорта нужно подать заявление:
- лично в отделении по вопросам миграции территориального органа МВД или МФЦ;
- онлайн через «Госуслуги». При этом после подачи заявления необходимо прийти в МВД или МФЦ для того, чтобы забрать паспорт и предоставить оригиналы документов. Обычно их проверка занимает около часа.
К заявлению необходимо приложить:
- два черно-белых или цветных фото 3,5 × 4,5 см;
- талон-уведомление, который выдали в полиции при обращении;
- военный билет, приписное удостоверение - для стоящих на воинском учёте мужчин;
- свидетельство о браке или рождении детей - по желанию.
Новый паспорт можно получить в течение пяти дней. За услугу нужно заплатить госпошлину 1500 рублей.