Общество 03.05.2023 в 09:00

Утрата паспорта

Как получить новый?
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Текст: Номер один
Утрата паспорта
Номер один

Вопрос: «Я потеряла паспорт. Куда мне обратиться, чтобы на по нему не оформили кредит мошенники?» 

Юлия Борисовна. М.

Паспорт – основной документ, удостоверяющий личность гражданина. При его потере необходимо незамедлительно обратиться в ближайшее отделение полиции и написать заявление об утере. После принятия заявления в полиции выдадут талон-уведомление.
Данные о документе внесут в список недействительных паспортов - с этого момента мошенники не смогут им воспользоваться.

Как получить новый паспорт? Для получения нового паспорта нужно подать заявление: 

- лично в отделении по вопросам миграции территориального органа МВД или МФЦ;

- онлайн через «Госуслуги». При этом после подачи заявления необходимо прийти в МВД или МФЦ для того, чтобы забрать паспорт и предоставить оригиналы документов. Обычно их проверка занимает около часа.

К заявлению необходимо приложить:

- два черно-белых или цветных фото 3,5 × 4,5 см;

- талон-уведомление, который выдали в полиции при обращении;

- военный билет, приписное удостоверение - для стоящих на воинском учёте мужчин;

- свидетельство о браке или рождении детей - по желанию.

Новый паспорт можно получить в течение пяти дней. За услугу нужно заплатить госпошлину 1500 рублей.

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