Общество 28.04.2023 в 10:26

Улан-Удэ спасли от затопления канализацией

Специалистам «Водоканала»  удалось предотвратить опасный  выход стоков на проспекте Автомобилистов
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Текст: Номер один
Улан-Удэ спасли от затопления канализацией
В Улан-Удэ сегодня ночью по пр. Автомобилистов,12 произошло технологическое нарушение на сетях канализации. Благодаря оперативным действиям ремонтных бригад улан-удэнского «Водоканала» с применением дизельной насосной станции удалось избежать возникновения серьёзных последствий - крупной аварийной ситуации с массовым выходом сточных вод на поверхность, сообщили в пресс-службе предприятия.

В час ночи в диспетчерскую предприятия  поступила заявка о засоре на канализационном коллекторе диаметром 900 мм. Прибывшие ремонтные службы «Водоканала» сразу приступили к проведению земляных работ. Ситуация ухудшалась  - свод коллектора не выдержал нагрузку и начал обрушаться.

«Из-за того, что по самотечному коллектору и ночью продолжали поступать стоки от населения северо-восточной части Улан-Удэ, было принято решение об установке дизельной насосной станции, позволяющей вести перекачку стоков в обход аварийного участка трубопровода.  Эти меры необходимы для того, чтобы не отключать горожан от холодного водоснабжения. По нашим данным, под отключение от водоснабжения могли попасть более 60 тыс горожан, - рассказал главный инженер МУП «Водоканал» Сергей Иванов.

Отметим, это уже не первый случай, когда именно дизельная перекачивающая насосная станция спасает город не только от масштабного отключения холодной воды, но и возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с выходом стоков. Например, подобная ситуация случилась в конце 2022 года на канализационном коллекторе по ул. Левченко. Тогда станция работала без остановки около двух суток.  Кроме того, благодаря станции удалось также оперативно устранить аварию  по ул. Дружбы 102-го микрорайона. При этом ситуация ухудшалась тем, что сбой на коммунальных сетях случился в июле и из-за жары расход воды населением был огромным. Станция выдержала все.

Напомним, в 2020 году благодаря поддержке главы Бурятии Алексея Цыденова, правительства республики и финансовым вложениям мэрии Улан-Удэ для оперативных работ муниципального «Водоканала» была приобретена дизельная насосная станция. Она оборудована электронной системой управления для дистанционного пуска и контроля параметров и работает автономно. Это высокотехнологичное оборудование позволяет перекачивать свыше 700 кубометров сточных вод.
Однако, по словам руководства МУП «Водоканал», из-за высокого износа сетей  - около 70% необходимо проработать вопрос по приобретению дополнительной дизельной насосной станции, стоимость которой составляет более 8 млн рублей.

«В первую очередь такое устройство обеспечит комфорт наших горожан. Все ремонтные работы на крупных канализационных сетях проводятся без отключения холодной воды. Например, как это было в 2017 году. Тогда, из-за аварии на коллекторе пришлось ограничить воду у 100 тыс человек. Если бы на то время у предприятия была эта спецустановка, то таких последствий удалось бы избежать. Мы выполняем перекладку сетей, однако, на ремонт канализационных сетей, по данным технических проверок, требуется свыше 5,5 млрд рублей», - говорит Сергей Иванов.

В настоящее время техническими и ремонтными службами предприятия аварийный участок по пр. Автомобилистов, 12 локализован, проводятся земляные работы. На объекте работает две аварийно-восстановительные бригады, пять единиц спецтехники и одна перекачивающая дизельная насосная станция.

Фото: «Водоканал»
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ЖКХ канализация авария

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