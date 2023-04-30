В Бичуре общественники необычной инсталляцией напомнили водителям о безопасности пешеходов

В рамках проходящей в Бурятии социальной кампании «Пропусти пешехода» волонтеры и общественники Бичурского района провели акцию «Наша жизнь в ваших руках». С помощью тематической инсталляции водителям напомнили о безопасности пеших участников дорожного движения.Чтобы привлечь внимание автомобилистов, волонтеры выступили в качестве жертв дорожно-транспортных происшествий, изобразив пострадавших пешеходов. Взяв в руки плакаты с надписями «Меня не заметили в темноте», «Меня не пропустили на зебре», «Я забочусь о себе и соблюдаю ПДД» они вышли к оживленному пешеходному переходу.Сотрудники Госавтоинспекции просили водителей обратить внимание на волонтеров и запомнить, к чему может привести нарушение ПДД при проезде пешеходных переходов. Пешеходов также призвали позаботиться о собственной безопасности на проезжей части и соблюдать меры личной безопасности.Организаторы мероприятия убеждены, что такая форма профилактической работы принесет положительные результаты, и водители задумаются о необходимости уважительного отношения к пешеходам на дороге, - сообщают в МВД по РБ.