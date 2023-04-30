Общество 30.04.2023 в 16:07

В Бичуре общественники необычной инсталляцией напомнили водителям о безопасности пешеходов

Чтобы привлечь внимание автомобилистов, волонтеры выступили в качестве жертв ДТП
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Текст: Номер один
В Бичуре общественники необычной инсталляцией напомнили водителям о безопасности пешеходов
В рамках проходящей в Бурятии социальной кампании «Пропусти пешехода» волонтеры и общественники Бичурского района провели акцию «Наша жизнь в ваших руках». С помощью тематической инсталляции водителям напомнили о безопасности пеших участников дорожного движения.

Чтобы привлечь внимание автомобилистов, волонтеры выступили в качестве жертв дорожно-транспортных происшествий, изобразив пострадавших пешеходов. Взяв в руки плакаты с надписями «Меня не заметили в темноте», «Меня не пропустили на зебре», «Я забочусь о себе и соблюдаю ПДД» они вышли к оживленному пешеходному переходу.

Сотрудники Госавтоинспекции просили водителей обратить внимание на волонтеров и запомнить, к чему может привести нарушение ПДД при проезде пешеходных переходов. Пешеходов также призвали позаботиться о собственной безопасности на проезжей части и соблюдать меры личной безопасности.

Организаторы мероприятия убеждены, что такая форма профилактической работы принесет положительные результаты, и водители задумаются о необходимости уважительного отношения к пешеходам на дороге, - сообщают в МВД по РБ.

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